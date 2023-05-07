

عبدالكريم العبدالله



أعلن اختصاصي أمراض الباطنية والدم والتجلطات في مستشفى الجهراء د.محمد الهاجري عن افتتاح عيادة لـ«تجلطات الدم» thrombosis clinic في المستشفى، مشيرا إلى أن العيادة تعتبر من العيادات التخصصية النادرة التي تعنى بأمراض تجلطات الدم.



وذكر في تصريح لـ«الأنباء» أن هذه العيادة هي الأولى من نوعها على مستوى الكويت، وينفرد مستشفى الجهراء بوجود هذه العيادة التخصصية وبوجود عيادات أخرى في مجالات أخرى، وهذا يعكس الاهتمام اذي توليه إدارة ومسؤولو منطقة الجهراء الصحية ومستشفى الجهراء، خاصة قسم الباطنية.



ولفت إلى أن فكرة إنشائها جاءت نابعة من التخصص، والذي بفضل الله استكملت دراسته من جامعة أوتاوا في كندا، مبينا اننا نعمل جاهدين لنقل أفكار مثل هذه العيادة لخدمة أكبر شريحة من مرضى منطقة الجهراء الصحية.



وبين د. الهاجري أن المرضى المصابين بتجلطات الدم خصوصا الوريدية، وكذلك حالات التجلطات الوراثية، بالإضافة إلى الحوامل اللاتي يصابن بإجهاضات متكررة ومرضى السرطان يمكنهم الاستفادة من هذه العيادة.



وأشار إلى أن أوقات عمل هذه العيادة هو كل يوم خميس خلال الفترة الصباحية مبدئيا، لافتا إلى وجود توجه مستقبلي للتوسع بفتح أكثر من عيادة وجعلها أسبوعيا، حيث يستفيد أكبر شريحة من المرضى.



وأشار د.الهاجري إلى أن نسبة حدوث التجلطات عالية جدا، لافتا إلى أن من أهداف العيادة زيادة الوعي بالجلطات الوريدية والتقليل من حدوثها قدر الإمكان.



وأوضح أن من أهم الطرق لعلاج تجلطات الدم تكمن في التوعية وزيادة المعرفة بها ومعرفة أعراض ومسببات تجلطات الدم، مما يساعد الكثير من المرضى على استكشاف الجلطات بشكل مبكر والحد من وقوع مضاعفات، مبينا أن علاج التجلطات يأتي عن طريق البدء في مسيلات الدم بشكل فوري وسريع، مشيدا بدور إدارة المنطقة الصحية ومستشفى الجهراء لحرصهم على فتح واستحداث مثل هذا العيادات التخصصية ليصبح مستشفى الجهراء مستشفى متطورا ويواكب التطور العلمي على مستوى المنطقة، شاكرا دعم رئيس الهيئة الطبية د.عبدالرحمن زبن الشمري على حرصه ودعمه المتواصل ومتابعته شخصيا، ود.أريج السعيدي لجهودها المتواصلة وتغطيتها الميدانية.