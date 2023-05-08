أصدر مدير العام البلدية م.أحمد المنفوحي تعميما يدعو رؤساء القطاعات الى تسلم الموظفين مباشرة العمل بعد قرار التعيين دون التوزيع على مراكز البلدية.



وقال م.المنفوحي في التعميم: بناء على ما تقتضيه مصلحة العمل واستقرار الوضع الوظيفي وفق أحكام قرارات مجلس الخدمة المدنية.



- ونظرا لما لوحظ من قيام بعض الوحدات الإدارية بإخطار إدارة شؤون الموظفين بمباشرة عمل الموظفين المعينين الجدد في مراكز تعمل بنظام النوبة أو مراكز تكون ضمن المناطق النائية دون التنسيق المسبق مع الجهة المختصة (إدارة شؤون الموظفين) لبيان مدى سماحة البند في الأثر المالي المترتب على هذه المباشرة او معرفة امكانية الاضافة لإعداد موظفي كل نوبة حسب القرارات المنظمة سواء للوظائف في مجال التفتيش او الهندسية او الإدارية.



- كما وأن ذلك يؤدي إلى عدم إمكانية (إدارة الشؤون المالية) في اقفال نشرة رواتب الموظفين خلال اشهر السنة المالية وتجاوز الاعتمادات المالية ومخالفة قواعد تنفيذ الميزانية بسبب زيادة طلبات الصرف التي ترتبت على تلك المباشرة.



- ولتلافي ملاحظات الجهات الرقابية في تكدس الموظفين بالمراكز دون الاخرى وكذلك تحديد مركز عمل الموظف على النظم المتكاملة والتي لا يمكن تفعيلها الا بصدور قرار إداري بنقل الموظف وتسكينه على (إدارة/ مراقبة/ قسم/ مركز).



وبناء على ما سبق، نوجه عناية كافة رؤساء القطاعات بضرورة التنبيه على مديري أفرع البلدية ومديري الإدارات بتسليم الموظفين مباشرة عمل بموجب قرار التعيين على الإدارة والمراقبة فقط دون التوزيع على مراكز البلدية، على أن يتم طلب النقل للمراكز وفق الاحتياج الفعلي والتخصص والسعة المكانية والعددية وتقوم إدارة شؤون الموظفين بدراسة الطلب لبيان مدى توافق شروط الاستحقاق وفق قرارات مجلس الخدمة المدنية والتعاميم المنظمة.