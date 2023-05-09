لقاءات السفيرة الزين الصباح مع كبار المسؤولين الأميركيين أكدت أهمية العلاقات الاقتصادية

مشاركة أكثر من 30 شخصية من الكويت من قطاعات رسمية وخاصة بمختلف مستويات الأعمال



واشنطن: د.سامر أبو رمان

[email protected]



اختتمت يوم الخميس الماضي قمة الاستثمار الأميركي Select USA للعام 2023 مسجلة أرقاما قياسية لهذا العام ومحتفلة ببقاء الولايات المتحدة الوجهة الأولى للاستثمار العالمي للعام الحادي عشر على التوالي وفق مؤشر كيرني لثقة الاستثمار المباشر الخارجي Kearney Foreign Direct Investment Confidence Index، حـيـث وصـلـت الاستثمارات لقيمة 248 مليار دولار من قبل الشركات المملوكة لأجانب منذ بداية إدارة بايدن-هاريس، وتم توفير فرص نموذجية للولايات والشركات الأجنبية بجانب توفير وظائف جيدة للعمال الأميركيين.



وشارك في القمة الرئيس الأميركي بايدن عبر رسالة مسجلة للمؤتمر، و6 من أعضاء مجلس الوزراء، وكبار مسؤولي البيت الأبيض، إضافة إلى 16 حاكما للولايات.



وحضر القمة أكثر من 4990 مشاركا وممثلين عن 55 ولاية وإقليما أميركيا، و83 سوقا دوليا، وأكثر من 2300 مستثمر أجنبي.



وكانت للكويت مشاركة بأكثر من 30 مشاركا من مختلف القطاعات الرسمية والخاصة بمختلف مستويات الأعمال، ومن أبرزها هيئة تشجيع الاستثمار المباشر (KDIPA) ممثلة بمساعد المدير العام للشؤون المالية والإدارية د.برجس فالح الهاجري، وبدر البغلي من قسم الاتفاقات الدولية، وفي الشويب من قسم خدمة المستثمرين، وعمر الياسين من قسم التأهيل والتدريب.



كما شاركت السفارة الكويتية في واشنطن بـفـعـالـيـة من خـلال لقاءات السفيرة الشيخة الزين الصباح مع كبار مسؤولي غرفة التجارة الأميركية ووزارة التجارة الأميركية ومنهم نائب مدير عام الأسواق الدولية ديل تاشارسكي (Dale Tasharski). وأكد الطرفان أهمية العلاقات الاقتصادية بين البلدين.



وأشارا إلى أهمية العلاقات الاقتصادية بين الكويت والولايات المتحدة الأميركية، وأهمية الاستثمار الكويتي في الفترة الأخيرة، بالإضافة إلى التسهيلات التي تقدمها وزارة التجارة الأميركية. وسيتم لاحقا نشر مقابلة خاصة مع السفيرة الشيخة الزين الصباح أجريناها على هامش مشاركتها في القمة. وتتبع مبادرة SELECTUSA وزارة التجارة الأميركية، وهي مختصة بترويج وتيسير الاستثمار الأجنبي المباشر في الولايات المتحدة، عن طريق تنسيق الوكالات الحكومية الفيدرالية ذات الصلة، لتكون نقطة اتصال واحدة للمستثمرين. وتساعد SelectUSA منظمات الـتـنـمـيـة الاقتصادية الأميركية في التنافس عالميا من أجل الاستثمار، من خلال توفير المعلومات ومنصة للتسويق الدولي.



كما تساعد المستثمرين على العثور على المعلومات اللازمة لاتخاذ القرارات، والاتصال بالأشخاص المناسبين على المستوى المحلي، والتنقل في النظام التنظيمي الفـيـدرالي، وإيجاد حلول للقضايا المـتـعـلـقـة بـالـحكومة الاتحادية.