قـتـل مـهـرب مخدرات بارز مع زوجته وأطفالهما الستة جراء غارة جوية استهدفت منزلهم في جنوب سورية أمس، وفق ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان الذي أشار إلى أن الأردن نفذ العملية.



وأفاد المرصد في بيان، عن «مقتل مرعي الرمثان وعائلته المؤلفة من زوجته وأطفاله الستة جراء استهداف طيران حربي أردني لمبنى يضم منزلهم في قرية الشعاب في ريف السويداء الشرقي» عند الحدود مع الأردن.



ويعد الرمثان، وفق المرصد، من «أبرز تجار المخدرات بينها الكبتاغون في المنطقة والمسؤول الأول عن تهريبها إلى الأردن». ولم يصدر أي تعليق أردني فوري حول الغارة.



وتأتي هذه الغارة النادرة من نوعها داخل سورية، بعد بيان صدر مطلع الشهر الجاري في عمان إثر اجتماع ضم وزراء خارجية الأردن وسورية والعراق ومصر والسعودية نص على «تعزيز التعاون بين سورية ودول الجوار والدول المتأثرة بعمليات الاتجار بالمخدرات وتهريبها عبر الحدود السورية».



وجاء في البيان أن سورية «ستتعاون مع الأردن والعراق في تشكيل فريقي عمل سياسيين/ أمنيين مشتركين منفصلين خلال شهر، لتحديد مصادر إنتاج المخدرات في سورية وتهريبها، والجهات التي تنظم وتدير وتنفذ عمليات تهريب عبر الحدود مع الأردن والعراق، واتخاذ الخطوات اللازمة لإنهاء عمليات التهريب».



وردا على سؤال عما إذا كان الأردن نفذ الغارة، قال وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي لصحافيين أمس «عندما نتخذ أي خطوة لحماية أمننا الوطني أو مواجهة أي تهديد له، سنعلنها في وقتها المناسب»، مؤكدا في الوقت ذاته أن المخدرات «تهديد كبير للمملكة والمنطقة والعالم على ضوء تصاعد عمليات التهريب».



وتأتي الغارات بعد تهديدات وجهها الصفدي، الجمعة الماضي، بشن عملية عسكرية في الداخل السوري بهدف وقف عمليات تهريب المخدرات.



من جانبها، أكدت مواقع إخبارية محلية سورية أن طائرات حربية «يرجح أنها أردنية» استهدفت تاجر المخدرات الأشهر الملقب باسكوبار سورية، نسبة الى الكولومبي بابلو اسكوبار اكبر واشهر تاجر مخدرات في العالم.



وذكرت صفحات محلية اخرى أمس أن الغارات شنت على بلدات «خراب الشحم والحارة وتل الجموع» الحدودية مع الأردن في محافظة درعا، مشيرة إلى أنها استهدفت «مصنعا للمخدرات» جنوبي سورية.



وبحسب موقع «خبرني» المحلي، فقد سمع أهالي مناطق عديدة في محافظة إربد شمالي الأردن أصوات طائرات حربية بشكل واضح بالتزامن مع دوي انفجارات قوية مصدرها الجانب السوري، هزت المنطقة خلال ساعات الفجر الأولى، مضيفين أن أصوات الانفجارات استمرت لأكثر من 10 دقائق.