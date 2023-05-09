

أعلنت شركة مجموعة أسس القابضة عن نتائجها المالية لفترة الربع الأول من عام 2023، والمنتهية في 31 مارس، حيث سجلت الشركة صافي خسارة بلغت 348.36 ألف دينار، بالمقارنة مع العام السابق والذي بلغ به صافي ربح الشركة 732.89 ألف دينار.



وأوضحت الشركة في بيان صحافي أن السبب في هذه الخسارة يعود بشكل أساسي إلى التراجع الكبير في إيرادات الشركة من خلال ذراعها الاستثمارية، حيث شهدت الأسواق المالية المحلية والعالمية متغيرات سلبية زادت من حالة الترقب المصحوب بتحفظ المتداولين المتزايد للتداول في بورصة الكويت وبالتالي تراجع قيمة الأسهم المتداولة. ومن جانب حقوق الملكية الخاصة بمساهمي الشركة الأم والذي بلغ إجماليه بنهاية الربع الأول من مبلغ وقدره 12.418 مليون دينار، بالمقارنة مع ذات الفترة من 2022 بمبلغ 13.392 مليون دينار، بانخفاض نسبته 7.3%.



وبلغت القيمة الدفترية للسهم كما في 31 مارس 2023 مبلغ 118 فلسا للسهم، بالمقارنة مع ذات الفترة من العام الماضي كما في 31 مارس 2022 مبلغ 128 فلسا للسهم، أي بانخفاض قدره 10 فلوس للسهم الواحد، وما نسبته 7%.



كما بلغت خسارة السهم الواحد لفترة الثلاثة أشهر المنتهية في 31 مارس 2023، مبلغ 3.32 فلوس للسهم، بالمقارنة مع فترة الثلاثة أشهر المنتهية في 31 مارس 2022، حيث بلغت ربحية السهم 6.98 فلوس، أي بتراجع قدره 10.3 فلوس للسهم الواحد.



وفي هذا السياق، قال رئيس مجلس إدارة الشركة عبدالمحسن المشعان: «بالمقارنة مع فترة الربع الأول من العام السابق، نجد أن مؤشرات النمو والأداء العام للشركة لفترة الثلاثة أشهر الأولى من عام 2023 قد شهدت تراجعا في ظل التحديات والتقلبات المحلية والعالمية والأزمات المتعاقبة بعد أن سجلت أداء جيدا في فترة المقارنة من العام الماضي».



وأضاف المشعان: «تلك المتغيرات السلبية المستمرة كان لها أثر سلبي على أسواق المال العالمية والمحلية من مخاوف التراجع وخطر الركود وتذبذب مؤشرات البورصات العالمية الأمر الذي قوض معنويات المستثمرين».



وعلى الصعيد المحلي، قال: «نجد تراجعا لمؤشرات السوق بشكل عام في بورصة الكويت لأسباب وعوامل ضاغطة أثرت سلبا على الأداء العام، وفي هذا مؤشر آخر على عدم رغبة المستثمرين في المخاطرة في ظل متغيرات وأرقام عالمية غير مشجعة سواء على صعيد أسعار الفائدة أو تذبذب أسعار النفط».