أسامة أبو السعود

قام مدير إدارة مساجد محافظة الأحمدي في وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية ثامر الستلان، بجولة تفقدية على عدد من المساجد في الإدارة لمتابعة أعمال الصيانة وجهوزيتها على كافة المستويات، واطلع خلال الزيارة على جميع الأعمال الأخرى المتعلقة بالصيانة والنظافة.

وقال الستلان في تصريح صحافي: إن الزيارة شملت مسجد عثمان بن ابي العاص في منطقة هدية، ومسجد كعب بن عمير في مسجد أوس بن الصامت في منطقة فهد الأحمد، وذلك للتأكيد على أن المساجد تحظى باهتمام وأولويات إدارة مساجد الاحمدي انطلاقا من حرصنا على الاهتمام في بيوت الله عز وجل وتنفيذا للخطه الاستراتيجية لوزارة الأوقاف ورؤيتها نحو الريادة بالعمل الإسلامي وايضا حرص جميع المسؤولين على توفير ما تحتاج إليه المساجد في المحافظة.

وأشار إلى أن الإدارة حريصة على متابعة أعمال صيانة المساجد وأوامر العمل ومتابعة الشركات ومدى تنفيذها الخطة المعدة من قبل الادارة.

وأكد الستلان على مسؤولين الإدارة بضرورة المتابعة وتوفير كل ما يحتاجه المصلين وأيضا سماع شكواهم وملاحظاتهم وحلها وفق الامكانيات المتاحة للإدارة.

وتابع: إن الإدارة دائما على استعداد فما إن تنتهي مرحلة نستعد للمرحلة المقبلة، فبعد الجهود الكبيرة التي بُذلت في شهر رمضان المبارك من قبل جميع المسؤولين والإداريين والفنيين في الإدارة والنجاح الذي تحقق والإشادة الكبيرة من رواد بيوت الله بسبب حسن التنظيم وتوفير كافة الاحتياجات اللازمة لإنجاح الموسم الرمضاني وإنما حمّلنا مسؤولية مضاعفة لمواصلة تحقيق النجاح.

وأردف الستلان قائلاً: إن فترة الصيف تحتاج من مراقبة الصيانة، العمل بشكل متواصل ومتابعة جميع الأعمال المتعلقة بالصيانة الدورية سواء الخاصة بأجهزة التكييف أو الإضاءة أو النظافة ومعالجة جميع السلبيات إن وجدت.

وأضاف: إننا ندرك حجم المسؤولية الملقاة على عاتقنا ولكن هذا لا يمنعنا من مواصلة العمل وتوفير كل الاحتياجات اللازمة والضرورية للمصلين مع الاستفادة من التجارب السابقة، مؤكداً استعدادهم لسماع أي ملاحظات من قبل المصلين على كافة الأعمال التي تم القيام بها خلال هذه المرحلة والمرحلة السابقة.