انطلقت أعمال المعرض الدولي للابتكار والاختراع والتقنية (ايتكس) أمس في نسخته الـ 34 الذي سيستمر يومين بمشاركة المهندسة الكويتية جنان الشهاب ضمن وفد الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.



وافتتح المعرض وزير العلوم والتكنولوجيا والإبداع الماليزي شانغ ليه كانغ بحضور سفير الكويت في ماليزيا راشد الصالح وسفراء دول مجلس التعاون المعتمدين في ماليزيا.



وعبر السفير الصالح في تصريح لـ «كونا» على هامش افتتاح المعرض عن سعادته بمشاركة المهندسة الشهاب في عرض اختراعها (الخلايا الكهرومغناطيسية)، موضحا أن هذه المشاركة تعتبر دافعا للمهندسين الكويتيين في إثبات كفاءتهم وقدراتهم الإبداعية.



وأثنى على حرص مكتب براءة الاختراعات في الأمانة العامة لمجلس التعاون على اصطحاب ممثلي دول الخليج في هذا المعرض، مؤكدا أهمية احتكاك المخترعين من الكويت للتحصيل العملي والثقافي في فعاليات مثل هذا المعرض وهو ما يولد معرفة وثقافة جديدة ستكون رافدا كبيرا للمخترع الكويتي أو الخليجي.



وأضاف أنه وأعضاء السفارة استمعوا واطلعوا إلى الاختراع الذي قدمته الشهاب إضافة إلى الاختراعات المشاركة من دول مجلس التعاون، معربا عن تفاؤله بالاختراعات القادمة التي سترفع أسماء دولها وخاصة باحثي ومهندسي الكويت القادرين على الإبداع والابتكار.



من جانبها، قالت م. الشهاب في تصريح مماثل لـ (كونا) إنه تم ترشيحها من قبل فريق مختص من المحكمين في مكتب براءات الاختراع بالأمانة العامة لمجلس التعاون لتمثيل الكويت في المعرض الدولي (ايتكس).



وأفادت بأن هذه هي المشاركة الثامنة لها في المعارض الدولية، حيث حصدت ميداليات وجوائز عن اختراعها الخاص بـ (الخلايا الكهرومغناطيسية).



وأوضحت أن اختراعها المسمى (الخلايا الكهرومغناطيسية - نظام نقل الطاقة اللاسلكي) يفيد في شحن وتشغيل الأجهزة الإلكترونية عن بعد دون استخدام أي وصلات كهربائية، مضيفة أنه يقلل الالتماسات الكهربائية ويضيف منظرا جماليا للقاعات.



وأفادت بأن زيارة السفير الصالح للمعرض كانت مشجعة لها، حيث شارك في تكريم ممثلي الأمانة العامة لمجلس التعاون في معرض (ايتكس).



ويعد معرض (ايتكس) الذي تنظمه الجمعية الماليزية للاختراعات منذ عام 1989 منصة دولية للمخترعين والمستثمرين والباحثين والعلماء لترويج الاختراعات والإبداعات والتقنيات والتبادل التجاري والخبرات في العلوم والمعرفة.