بشرى شعبان



أعلنت مدير عام مكتب الإنماء الاجتماعي بالتكليف هدى الراشد عن أنشطة ومشاركات المكتب خلال شهر مايو، مؤكدة حرصها على المشاركة بكل الأنشطة والفعاليات المجتمعية.



وقالت الراشد في تصريح لـ «الأنباء» انه تم وضع خطة عمل متكاملة للأنشطة تنفذ شهريا سواء عبر مشاركات مع جهات خارجية مختصة او انشطة خاصة بالمكتب، لافتة الى المشاركة في معرض القبول الجامعي التاسع لخريجي الثانوية العامة الذي نظمته جامعة الكويت، حيث استقبل جناح المكتب عددا كبيرا من طلبة الصف الثاني عشر وقدم لهم المساعدة حول كيفية اختيار التخصصات وطرق التقديم للجامعة.



واضافت: شارك المكتب في يوم توعوي بعنوان «كبار السن.. مخاطر السقوط وطرق الوقاية منها» والذي أقيم في مركز الصباحية الغربي الصحي وتضمن معرضا توعويا يخص كبار السن وعرض الخدمات التي يقدمها المكتب لجميع فئات المجتمع، مبينة أن هذه المشاركات ضمن البرامج التوعوية وخطة المكتب لتقديم الخدمات الإرشادية لمختلف فئات المجتمع.



وذكرت أن المكتب يستقبل المراجعين لتقديم الخدمات والاستفسارات في جميع افرعه المنتشرة في مناطق: المسايل، اليرموك، غرب مشرف، النسيم والمنصورية.