أعلنت وزارة الصحة تدشين رابط إلكتروني لطلب موعد في عيادات الأمراض النفسية المتوافرة في مراكز الرعاية الصحية الأولية والبالغ عددها 48 عيادة بجميع محافظات البلاد.



وأوضحت مديرة الإدارة المركزية للرعاية الصحية الأولية بالوزارة د.دينا الضبيب، أن الفريق المعني بهذه الخدمة يتلقى طلب الحصول على الموعد، إذ يتم تحديده حسب المعايير الطبية للمعاينة في مراكز الرعاية الأولية التابعة للوزارة.



وأضافت أن هذه الخدمة خاصة للأفراد البالغين فوق 18 سنة توفر العلاج المتكامل للأمراض العضوية والنفسية وعمل الفحوصات الطبية اللازمة. وذكرت أن رابط تقديم طلب الحصول على الموعد هو:



https://eservices.moh.gov.kw/spcms/PhsRequestAr.aspx.