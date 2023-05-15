

علي إبراهيم

أصدر رئيس وحدة تنظيم التأمين محمد سليمان العتيبي تعميما قضى فيه بتمديد موعد تقديم البيانات المالية وفقا للمعيار (17) عن الربع الأول لسنة 2023 حتى تاريخ 13/7/2023.



ووفقا للتعميم الذي حمل رقم 4 لسنة 2023 بشأن تمديد موعد تقديم البيانات المالية وفقا للمعيار 17، فقد سمحت وحدة تنظيم التأمين لكافة الشركات المرخص لها بأنشطة التأمين و/ أو إعادة التأمين بموجب القانون بتمديد مهلة تقديم البيانات المالية للوحدة عن الربع الأول لسنة وفقا للمعيار 17 في موعد أقصاه الخميس الموافق 13/7/2023 فيما لا تسري فترة التمديد على حالتين من الشركات كالتالي:



1- الشركات المساهمة المقفلة غير المدرجة في البورصة والملتزمة بتسليم البيانات المالية عن الربع الأول لسنة 2023 وفقا للمعيار 4 وتقديم تحليل ثغرات مصدق ومعتمد من المكتب الاستشاري المعين ومجلس الإدارة عن ذات الفترة، وذلك خلال المدد القانونية المنصوص عليها بموجب البند ب من المادة 158 من اللائحة التنفيذية للقانون المشار إليها.



2- الشركات المساهمة العامة المدرجة في بورصة الأوراق المالية إلا في حال استيفاء موافقة هيئة أسواق المال بموجب أحكام القانون رقم 7/2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما.