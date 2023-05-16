

باهي أحمد



عقدت مجموعة الخليج للتأمين اجتماع الجمعية العمومية العادية للعام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2022، وذلك برئاسة رئيس مجلس إدارة المجموعة فرقد الصانع، وبنسبة حضور بلغت 81.79% من المساهمين، حيث وافقت العمومية على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022 بنسبة 54% (54 فلسا للسهم الواحد) وبإجمالي مبلغ 15.3 مليون دينار.



وفي هذا السياق، قال فرقد الصانع: «المجموعة كانت قد أعلنت في وقت سابق عن تحقيق صافي ربح بقيمة 38.2 مليون دينار بما يعادل 134.56 فلسا للسهم الواحد وذلك عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022، بالمقارنة مع صافي ربح العام السابق بقيمة 72.6 مليون دينار المعاد إدراجه».



وأضاف ان المجموعة كانت قد حققت أرباحا غير اعتيادية بقيمة 49.2 مليون دينار عن العام السابق ناتجة عن الاستحواذ على عمليات شركة أكسا في منطقة الخليج وباستثناء تلك الأرباح غير الاعتيادية عن 2021 تكون المجموعة قد حققت ارتفاعا في أرباحها الاعتيادية عن العام 2022 بقيمة 14.8 مليون دينار وبنسبة 63% نتيجة ارتفاع أرباحها التشغيلية وأرباح الاستثمارات. كما حققت نموا في الأقساط المكتتبة المجمعة بنسبة 52% ليصل إلى 831.7 مليون دينار.



من جانبه، قال الرئيس التنفيذي للمجموعة خالد الحسن: «لقد استطاعت المجموعة تحقيق نتائج مالية جيدة وإنجازات مميزة خلال عام 2022، حيث تعكس هذه النتائج الإيجابية جهود المجموعة في تطوير وتحسين المنتجات والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لعملائها وتوطيد العلاقات مع شركائها، حيث تم تحقيق تلك الإنجازات بدعم من كبار مساهمي الشركة، شركة مشاريع الكويت (القابضة) وشركة فيرفاكس فايننشال هولدينغز الكندية ومجلس الإدارة، حيث أقدم لهم كل الشكر والتقدير على دعمهم وتعاونهم الدائم».



وأضاف: «شهد عام 2022 رحلة تحول رقمي ملحوظة لنهج يركز على خدمة العميل بما في ذلك المنتجات والتوزيع والعمليات. بالإضافة إلى تطورات ملحوظة في اعتماد استخدام التكنولوجيا الرقمية لمواكبة مسيرة التطور التكنولوجي والذي يعد من سمات هذا العصر، كما بدأت خارطة طريق نحو استدامة الشركات لتتناول القضايا البيئية والاجتماعية والحوكمة، وقد تم تشكيل لجنة من قبل مجلس الإدارة لرسم خارطة الطريق وتنفيذ سياساتها وتحديد الأطر الخاصة بها.



أما على صعيد تطلعات المجموعة لعام 2023 فقد أضاف الحسن «تعمل المجموعة جاهدة لضمان تلبية احتياجات ومتطلبات عملائنا الكرام، وتجاوز توقعاتهم، كما نهدف إلى الحفاظ على موقعنا الريادي في الأسواق التي نتواجد فيها وتعزيز العلامة التجارية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وذلك من خلال العلامة التجارية الموحدة والتسويق الرقمي الإقليمي، مع العمل على تحقيق معدلات نمو مستدامة في السنوات المقبلة والحرص على رفع ربحية مساهمينا ورضا العملاء وولاء الموظفين.



وتابع الحسن، بالقول: «نهدف إلى تعزيز مكانتنا في أماكن تواجدنا ومواءمة استراتيجيات الشركات التابعة مع استراتيجية المجموعة والتوسع في عمليات التأمين التكافلي. بالإضافة إلى تعزيز التصنيف الائتماني لشركات المجموعة والاستمرار في الاستثمار في التكنولوجيا الرقمية وأنظمة تحليل البيانات لتطوير العمليات، كما ستواصل المجموعة الاستثمار في تعزيز الموارد البشرية واستراتيجيتها الرقمية وصقل الخبرات والقدرات الفنية والإدارية لموظفيها، وتحسين عملية إدارة الأداء، وتخطيط التعاقب الوظيفي، وإشراك الموظفين، وبرامج التدريب والتوجيه بالإضافة إلى إدماج موظفي الشركات المستحوذ عليها في ثقافة مجموعة الخليج للتأمين».



وأضاف: «سنستمر في تطوير وتطبيق أنظمة الحوكمة والشفافية عبر المجموعة واحترام أخلاقيات العمل والتشريعات وأنظمة الرقابة في كل شركات المجموعة، كما سنواصل العمل على تطوير شبكتنا الداخلية والخارجية واستخدام أفضل وسائل التكنولوجيا في تسويق وتطوير وتنويع خدماتنا ومنتجاتنا لعملائنا الكرام».



وفي ختام كلمته، قال الحسن: «انتهز هذه المناسبة لأتقدم بخالص الشكر لكل عملائنا ومساهمينا وموظفينا ومعيدي ووسطاء التأمين وللجهات الرقابية على استمرار ثقتهم وتعاونهم مع المجموعة، داعيا المولى عز وجل أن يديم على الكويت نعمة الأمن والأمان والرخاء في ظل قيادتنا الحكيمة، والله ولي التوفيق».