عبدالعزيز الفضلي



أكد رئيس مكتب ملست آسيا عدنان يوسف المير أهمية رعاية الطلاب والطالبات المتفوقين، مشيرا إلى أنهم ثروة وطنية هائلة يجب استثمارها.



جاء ذلك في كلمة للمير خلال افتتاح المؤتمر العلمي السنوي الثاني للطلبة المتفوقين في المرحلة الثانوية، الذي أقيم في مدرسة رقية المتوسطة بالتعاون بين التوجيه العام للعلوم بوزارة التربية ومكتب المنظمة العالمية (ملست)، برعاية مؤسسة الكويت للتقدم العلمي، وتم تخصيص البرنامج العام الدراسي 2022 - 2023 لطلاب المرحلة الثانوية من جميع المحافظات في مواد (الكيمياء - الفيزياء - الأحياء - الجيولوجيا)،، تحت شعار «نحو المعالي - أرتقي بتفوقي»، بهدف الاهتمام بشريحة المتفوقين ورعايتهم، وتحقيق المنافسة المتميزة بينهم، وتشجيعهم على التفوق العلمي والإبداعي.



من جانبها، أوضحت الموجهة العامة للعلوم بوزارة التربية منى الأنصاري أن الوزارة تولي اهتماما بالغا بفئة المتعلمين المتفوقين، من خلال طرح الخطط المختلفة، والشراكة المجتمعية مع المؤسسات العلمية، ليعود ذلك بالنفع على أبنائنا الطلبة، وتشجيعهم على المشاركة في الورش والبرامج والمسابقات العلمية، وحصولهم على المراكز المتقدمة فيها.



و أوصى المؤتمرون بضرورة تعريف طلبة المرحلة الثانوية بالتخصصات العلمية المستحدثة والمطلوبة في سوق العمل حسب رؤية الكويت 2035 المستقبلية ومواكبة التطور العلمي، بالإضافة إلى دعم وزارة التربية للمنظمات العلمية لشغل أوقات فراغ الشباب بما يفيدهم علميا، وإشراك المتعلمين في النوادي العلمية لتدريبهم مهنيا، الأمر الذي يساعدهم على الابتكار والاختراع، إلى جانب تطوير المناهج لمواكبة التطور بما يتوافق مع عصر التكنولوجيا الحديثة، ومراعاة المتعلمين المتفوقين والحاصلين على مراكز خليجيا وعالميا، وتسهيل السفر لهم لتمثيل الكويت، علاوة على ذلك يتم إشراك الفائقين قي وضع تصور لخطة الوزارة للنهوض بالتعليم.