أكد وزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة ووزير الدولة لشؤون الإسكان مطلق العتيبي حرص المؤسسة العامة للرعاية السكنية على دعم وإيجاد البدائل السكنية للمواطنين أصحاب الطلبات الإسكانية القائمة بهدف تسريع الإجراءات بهذا الشأن.



وأشاد العتيبي خلال اجتماعه مع نائب رئيس المجلس البلدي خالد المطيري بالجهود المشتركة والعمل المستمر مع المجلس البلدي لتسريع إجراءات تسلم الأراضي من الجهات الحكومية التي أعلنت سابقا عن رغبتها في التنازل عنها لصالح المؤسسة.



وقال إن «السكنية» تقوم بتصميم وتخطيط المشاريع ووضع التصورات المستقبلية لها حتى قبل تسلم الأراضي رسميا بهدف تسريع إجراءات توزيعها وطرح خدمات البنية التحتية عند التسلم الفعلي لها إضافة إلى دراسة العوائق الموجودة فيها ومطالبة الجهات المسؤولة عنها تسريع عملية إزالتها.



وأشار إلى أهمية تسريع تنفيذ المشاريع الخاصة بالمواطنات الكويتيات من فئة (الأرامل والمطلقات) سواء في السكن العمودي ضمن المشاريع الإسكانية أو أي بدائل أخرى إلى جانب طرح مزيد من المشاريع المستقبلية الخاصة بها. وأثنى على التعاون مع المجلس البلدي في مجال دعم المشاريع الإسكانية وما يقدمه المجلس من مقترحات ودراسات تدعم الخطة التنموية في الدولة.