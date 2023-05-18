عبدالعزيز الفضلي



أكد مكتب المنظمة العالمية للعلوم والتكنولوجيا (ملست آسيا) دعمه وتشجيعه للطلاب الكويتيين، مبديا اهتمامه بشريحة المتفوقين ورعايتهم وتحقيق المنافسة المتميزة بينهم في التفوق الإبداعي والعلمي. جاء ذلك على لسان م.عدنان المير نائب رئيس المنظمة العالمية (ملست) ورئيس مكتبها بقارة آسيا، في ختام فعاليات المؤتمر العلمي السنوي الثاني للطلبة المتفوقين في المرحلة الثانوية الذي نظمه المكتب الإقليمي «ملست آسيا» بالتعاون مع التوجيه العام للعلوم بوزارة التربية وبدعم من مؤسسة الكويت للتقدم العلمي وبرعاية الوكيل المساعد للتعليم العام أسامة السلطان وبحضور الوكيل المساعد لقطاع التنمية التربوية والأنشطة د.غانم السليماني.



وفي ختام الفعاليات، وضع المشاركون في المؤتمر عددا من التوصيات النهائية ومنها: «إشراك المتعلمين في النوادي والمؤسسات العلمية لتدريبهم مهنيا على كيفية التطبيق العملي الميداني لكل المفاهيم العلمية، مما يساعدهم في عملية الاختراع والابتكار، والتوسع في النوادي العلمية والأدبية الحاضنة للمواهب وصقلها في مجال الشعر والأدب والتكنولوجيا والرياضة والرسم وغيرها داخل المدارس، وتطوير المناهج الحالية ومواكبة التطور في صياغة الكتب الدراسية بما يتوافق مع عصر التكنولوجيا الحديثة بالتعليم، وبما يحقق التحول الرقمي والتركيز على المشاريع العلمية الطلابية التي تسهم في تنمية حب الاطلاع والتعلم الذاتي وما يحقق أهداف التنمية المستدامة وبما يتوافق مع مهارات القرن 21».



بدورهم، أوصى الطلاب المتفوقون بضرورة «مراعاة المتعلمين المتفوقين في درجات الأعمال، وإشراكهم في وضع تصور لخطة الوزارة للنهوض بالتعليم، وتفعيل الرحلات المدرسية ودمجها بمواضيع المناهج الدراسية إضافة إلى تعزيز التعلم الميداني».