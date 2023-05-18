السفر بسبائك يحمل معنى واحداً فقط.. أموال حولت إلى ذهب وسيتم تسييلها في الخارج

السفر بالمشغولات يخضع لتقدير مفتشي الجمارك.. كميات الزينة والحلي بدون بيان

يمكن للمسافر الحصول على بيان صادر من إدارة جمرك الشحن الجوي قبل السفر

كميات المشغولات الكبيرة تتطلب الحصول على بيان صادر وتقديم فواتير للجمارك



علي إبراهيم



أكد مصدر مطلــع لـ«الأنباء» أن المواطنــين والمقيمـــين المسافريــن من الكويت إلى الخارج وبصحبتهم سبائك ذهبية يجب أن يحصلوا على بيان صادر بشأن هذه السبائك من إدارة جمارك الشحن الجوي في مطار الكويت قبل السفر، وذلك في إطار الالتزام بالإجراءات الجمركية المعمول بها، خصوصا وأنه بات ملحوظا خروج كميات كبيرة من الذهب بصحبة مسافرين خلال الفترة الأخيرة.



وقال المصدر إن السفر بسبائك ذهبية له معنى واحد فقط أن المسافر الذي يحملها حول قيمة أمواله إلى ذهب وهو الأمر الذي يجب أن يتم التعامل معه جمركيا بالسياق المعمول به حماية للمسافر نفسه قبل أي شئ، إذ يتوجب عليه إحضار فاتورة تثبت ملكيته للسبائك الذهبية، بالإضافة إلى أوراقه الثبوتية والتقدم إلى إدارة جمارك الشحن الجوي قبل السفر بيوم لإثبات ما سيحمله من سبائك معه خلال الرحلة، وعند وصوله إلى المطار يقدم بيان الصادر للمفتشين الجمركيين ويستكمل رحلته بكل أريحية.



وحول تطبيق حد للكمية الواجب الافصاح عنها، أشار المصدر إلى أن أي سبائك ذهبية أو ليرات مهما كان حجمها صغيرا أو كبيرا تتوجب الافصاح والحصول على بيان الصادر بها، كونها ليست مشغولات أو حلي للاستخدام الشخصي، إذ إن السبائك متعارف عليها أنها عملية تحويل من عملة إلى ذهب ومن ثم يتم تسييلها مجددا في بلد آخر، الأمر الذي يجب أن يخضع إلى تدقيق يضمن تحقيق ما يلي:



1 ـ إثبات ملكية المسافر للذهب، إذ إن تقديمه فاتورة الشراء في بيان الصادر تعد دليلا على تحصله عليه بصورة سليمة وليس متحصلا عليه نتيجة أي سلوك غير قانوني.



2 ـ حماية المسافرين من مواطنين ومقيمين: إذ إن إثبات حمل المواطنين والمقيمين لتلك السبائك حال السفر يعد إحدى آليات الحماية لهم كونهم أفصحوا عنها بصورة مباشرة ما يثبت حسن النية لديهم.



وحول تقديم بيان صادر للمشغولات، أكد المصدر أن المشغولات الذهبية التي تحملها المرأة للاستخدام الشخصي عند السفر هو أمر نسبي، فإن كانت بالكميات المعقولة التي تستخدم كزينة فلا يتطلب الأمر بيانا صادرا من قبل المسافرة، أما إذا كانت الكميات التي ترتديها المرأة مبالغ في وزنها فالأمر هنا يتطلب أن تمر بالإجراءات الطبيعية ومنها الحصول على بيان صادر بتلك المشغولات.



وأشار المصدر إلى أن عملية تقييم المشغولات عند السفر تخضع لتقدير وخبرة المفتشين الجمركيين في الكويت والذين لديهم من المهارات ما يمكنهم من تقدير الموقف للمسافر، وهو أمر يتعاملون فيه بمرونة عالية جدا بما يضمن تطبيق روح القانون وكذلك حماية مقدرات المواطنين والمقيمين.



وفي شأن ملاحظة خروج كميات كبيرة من الذهب في الآونة الأخيرة، أشار المصدر إلى أن الأمر لا يمكن إيقافه، إذ إن الكويت سوق مفتوح لا يوجد عليها قيود، ويعد جزءا من تيسير حركة التجارة والأموال طالما تسير في السياق القانوني السليم ولا يوجد أي شبهات بأن حركة ذلك الذهب قد تكون مرتبطة بأي نشاط غير قانوني.



وتطرق المصدر إلى أن الدليل الموحد للإجراءات الجمركية يوجب الإقرار والإفصاح عن العملات أو الأدوات المالية القابلة للتداول لحاملها أو المعادن النفيسة أو الأحجار الكريمة القابلة للتحويل إلى أموال نقدية على جميع المسافرين القادمين والمغادرين للكويت والتي تزيد عن الحد المسموح به.



ويتولى الموظف الجمركي وفقاص لمعايير المخاطر عملية التأكد من العملات أو الأدوات المالية القابلة للتداول لحاملها أو المعادن النفيسة أو الأحجار الكريمة القابلة للتحويل إلى أموال نقدية مع المعلومات المصرح عنها وإدخالها في النظام الآلي وختم نموذج الإقرار أو الافصاح بختم الجمارك وتسليم العميل نسخة من النموذج والسماح لها بالدخول أو الخروج من الدولة.