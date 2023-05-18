أعلن ديوان البلاط السلطاني العماني، أن سلطان عمان السلطان هيثم بن طارق سيقوم بزيارة رسمية إلى جمهورية مصر العربية يوم الأحد المقبل لمدة يومين.



وأكد البيان أن هذه الزيارة تأتي «امتدادا للعلاقات التاريخية التي تربط سلطنة عمان وجمهورية مصر العربية، وتأكيدا على حرص قيادتي البلدين على توثيق تلك الروابط الراسخة بينهما».



وأشار البيان إلى أن الزيارة جاءت تلبية للدعوة الكريمة الموجهة إلى السلطان هيثم بن طارق من أخيه الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية، وسيقوم سلطان عمان بزيارة رسمية إلى جمهورية مصر العربية الشقيقة لمدة يومين ابتداء من يوم الأحد المقبل.



وأكد البيان أنه «سيتم خلال الزيارة بحث كافة جوانب التعاون التي من شأنها أن ترتقي بالعلاقات الثنائية إلى المستويات التي تلبي الغايات المنشودة في جميع المجالات، وصولا لنتائج تخدم المصالح المشتركة للبلدين، كما سيتم خلال الزيارة التشاور والتنسيق بين القيادتين بما يسهم في تعزيز العمل العربي المشترك وبحث مختلف التطورات على الساحتين الإقليمية والدولية».



يرافق السلطان هيثم بن طارق خلال زيارته وفد رسمي رفيع المستوى يضم كل من السيد شهاب بن طارق آل سعيد نائب رئيس الوزراء لشؤون الدفاع، وخالد بن هلال البوسعيدي وزير ديوان البلاط السلطاني، والفريق أول سلطان بن محمد النعماني وزير المكتب السلطاني.