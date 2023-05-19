في إطار توفير رعاية صحية عالية الجودة للمواطنين، افتتح وزير الصحة د.أحمد العوضي أمس مركز جابر لعلاج القدم السكري والعلاج بالأكسجين المضغوط وذلك بمستشفى جابر الأحمد التابع لوزارة الصحة.



وبهذه المناسبة، قال د.العوضي ان المركز يعد إضافة للخدمات الصحية التخصصية وتم تزويده بجميع الأجهزة اللازمة لاستقبال وتشخيص ومعالجة الأمراض والجروح المتعلقة بحالات سكر القدمين، واستقبال الحالات التي تتم معالجتها عن طريق استخدام أجهزة الأكسجين المضغوط والتي تم توفيرها في مستشفى المركز. وأضاف ان المركز الذي تبلغ مساحته نحو 320 مترا مربعا، يضم 3 أجهزة للعلاج بالأكسجين المضغوط، جهازان أحاديا العدد والثالث يتسع لـ 6 أشخاص، إلى جانب توفير جميع الاحتياجات اللازمة لتشغيل تلك الأجهزة وفق الأسس العلمية الحديثة.



بدوره، لفت رئيس قسم الجراحة في مستشفى جابر الأحمد د.سليمان المزيدي إلى أن أجهزة العلاج بالأكسجين المضغوط تستخدم لعلاج العديد من الأمراض وتشمل جروح السكري وتلف الأنسجة، والتهاب العظم وحالات الحروق وترميم الجلد والانسداد الهوائي أو الغازي وفقر الدم أو تسمم الدم وانسداد الشرايين.



وأشار المزيدي أشار إلى العديد من الإمكانيات التي يتمتع بها المركز، إذ يتوافر فيه جهاز Tcpo2 لتشخيص مرضى سكر القدمين قبل تقديم العناية الطبية اللازمة باستخدام أجهزة الأكسجين المضغوط، حيث يتم قياس مستوى ضغط الأكسجين عبر الجلد وتحديد نسبة تلف الأوعية الدموية وتقييم التئام الجروح لمرضى سكر القدمين، وبناء على ذلك يتم تشخيص المريض قبل توفير جلسات العلاج باستخدام الأكسجين المضغوط، لتوفير نسبة الضغط المناسب في الجهاز والتي يتطلبها المريض، وبناء على ذلك يتم تحديد مدة وعدد الجلسات التي يحتاجها. وذكر أنه يتم تشخيص المرضى قبل توفير العناية اللازمة للمريض، حيث تتم قراءة جميع المؤشرات الحيوية اللازمة للتأكد من سلامته، كما يتم توفير غرفة عزل مخصصة للحالات الاستثنائية إن وجدت، ليتم التعامل معها بجاهزية تامة، مشيرا إلى أن الطاقة الاستيعابية للمركز وفقا لأوقات العمل الرسمية تمكنه من استقبال نحو 24 مراجعا يوميا للعلاج بأجهزة الأكسجين المضغوط.