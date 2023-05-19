صرح الممثل الخاص للرئيس الروسي لشؤون الشرق الأوسط وأفريقيا، نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف، بأن العمل الفعلي على خارطة طريق لتطبيع العلاقات السورية ـ التركية قد بدأ.



وردا على سؤال صحافي عما إذا انطلق العمل على مثل هذه الخارطة، قال بوغدانوف على هامش مشاركته في «منتدى روسيا والعالم الإسلامي» في مدينة قازان امس «طبعا، نحن نعمل على ذلك».



وأشار بوغدانوف ردا على سؤال آخر، إلى أن موعد الاجتماع الجديد على المستوى الوزاري بين روسيا وتركيا وسورية وإيران لم يتم تحديده بعد، منوها إلى ضرورة انتظار نتائج الانتخابات الرئاسية في تركيا.



وخلال اجتماع وزراء خارجية الدول الأربع في موسكو في 10 الجاري، اقترح وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف وضع خريطة طريق لتطبيع العلاقات بين دمشق وأنقرة، مشيرا إلى أهمية العمل على اعادة الروابط اللوجستية بين سورية وتركيا.



من جانبه، أكد وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو حينها، أن العمل على إعداد خريطة الطريق لتطبيع العلاقات بين تركيا وسورية سيبدأ قريبا، وستتولاه لجنة يتم تشكيلها خصيصا لهذا الغرض.



وأضاف أن العمل سيجري على مستوى نواب وزراء الخارجية والدفاع وممثلي الأجهزة المختصة.