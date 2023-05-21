

افتتح البنك التجاري الكويتي فرعه الجديد في الخيران مول والذي يقع في مدينة صباح الأحمد البحرية بمحافظة الأحمدي. وتأتي هذه الخطوة تماشيا مع السياسة العامة التي يرسمها التجاري لتعزيز تواجده في مختلف المناطق وتوسيع دائرة انتشاره، كما يسعى البنك إلى تقديم المزيد من الخدمات المصرفية الرقمية الحديثة والمتطورة، من خلال افتتاح فروع جديدة مجهزة بأحدث الأجهزة والتقنيات المصرفية.



وقد تم افتتاح الفرع بحضور فريق الإدارة التنفيذية في البنك، وبهذا الصدد صرح عبدالعزيز الزعابي المدير العام لقطاع الخدمات المصرفية للأفراد قائلا: يتميز فرع البنك التجاري الجديد باعتماد تصميم عصري مبتكر وتقديم خدمات وحلول مصرفية رقمية باستخدام أحدث أساليب التكنولوجيا الرقمية بما في ذلك شاشات تفاعلية تعمل باللمس، وأجهزة الإيداع والسحب الآلي وجهاز T-Locker (الخزائن الذكية).



هذا، ويستطيع عملاء البنك القيام بجميع العمليات المصرفية باستخدام الخدمة الذاتية، إضافة إلى أن الفرع يتيح للعملاء الاستفادة من رمز الاستجابة السريع QR CODE لحجز مواعيد للاجتماع بأحد الموظفين المختصين في البنك التجاري بالنسبة لمعاملات القروض والبطاقات الائتمانية.



ويأتي افتتاح فرع «الخيران» ضمن شبكة فروع البنك التجاري المنتشرة في الكويت، لتلبية احتياجات شريحة كبيرة من العملاء القاطنين في المناطق المجاورة والشاليهات. هذا، ويستقبل الفرع العملاء خلال أوقات الدوام الرسمي من الساعة 10 صباحا إلى 10 مساء من الأحد إلى الأربعاء ومن الساعة 10 صباحا إلى 11 مساء من الخميس إلى السبت.