32 مليار دينار القيمة السوقية لـ ٣١ شركة بالسوق الأول.. تشكل 80% من قيمة «بورصة الكويت»

أسهم شركات السوق الأول استحوذت على 84% من سيولة السوق منذ بداية العام بـ 3.13 مليارات دينار

تقييمات الأسهم بدأت بالانخفاض ووصلت إلى مستويات مناسبة.. ليسجل مكرر ربحية السوق الأول 18.5 مرة

«بيتك» تصدر شركات السوق بصافي الأرباح محققاً 162 مليون دينار.. تلاه «الوطني» بـ 134 مليوناً



المحلل المالي



تعتبر شركات السوق الأول وعددها 31 شركة مدرجة في بورصة الكويت الرافعة الرئيسية للبورصة من حيث الأداء والسيولة والقيمة الرأسمالية السوقية، حيث بلغت قيمتها السوقية مجتمعة حوالي 32 مليار دينار، ما يعادل 80% من القيمة السوقية الإجمالية لبورصة الكويت التي بلغت 40 مليار دينار كما في 17 مايو الجاري.



وأيضا تستقطب أسهم شركات السوق الأول معظم السيولة في البورصة، حيث بلغت السيولة على هذه الأسهم الـ ٣١ منذ بداية عام 2023 حوالي 3.13 مليارات دينار، ما يعادل نحو 84% من سيولة البورصة الكويتية التي بلغت بدورها 3.73 مليارات دينار.



أرباح قوية



وبعد أن أعلنت شركات السوق الأول عن نتائجها المالية للربع الأول من 2023، فقد ارتفعت صافي الأرباح المجمعة لشركات السوق الأول الـ 29 (باستثناء بوبيان للبتروكيماويات، وشركة ألافكو، حيث سنتهما المالية مختلفة عن باقي الشركات) خلال الربع الأول من 2023 بنسبة ١٧٫٤% لتسجل ٥٢٢٫٩ مليون دينار، ارتفاعا من ٤٤٥٫٢ مليون دينار بنفس الفترة من 2022.



وقد ارتفع صافي أرباح نصف شركات السوق الأول وبشكل ملحوظ، بينما النصف الثاني من الشركات سجل انخفاضا في صافي أرباحه نتيجة خسائر أسواق المال وارتفاع تكاليف الدين، هذا الارتفاع في صافي الأرباح كان نتيجة الارتفاع الملحوظ في صافي أرباح البنوك (خاصة الوطني وبيتك وبوبيان).



بالإضافة إلى ارتفاع أرباح شركات: زين وأجيليتي والمباني، وذلك نتيجة تحسن بيئة الأعمال وارتفاع أسعار الفائدة بالنسبة للبنوك وتسارع النمو في سوق الائتمان وعودة الحياة الاقتصادية والخدمات اللوجستية إلى طبيعتها.



النتائج التشغيلية



وعند تحليل أرقام الإيرادات التشغيلية يتبين أن معظم شركات السوق الاول، حققت نموا ملحوظا في إيراداتها التشغيلية، حيث ارتفعت الايرادات التشغيلية المجمعة لتلك الشركات بنسبة ٣٥٫٧% لتسجل ٢٫٣٧ مليار دينار في الربع الأول من 2023، بالمقارنة مع ١٫٧٥ مليار دينار في الربع الأول من 2022.



وأيضا ارتفع صافي الربح التشغيلي المجمع لشركات السوق الأول بنسبة ١٩% ليسجل ٨١٩٫٣ مليون دينار بالمقارنة مع ٦٨٨٫٦ مليون دينار في الفترة ذاتها من عام 2022 مما يدل على تحسن هوامش الربحية.



وبعد إعلان هذه النتائج الجيدة لمعظم شركات السوق الأول، يتبين أن تقييمات الأسهم بدأت بالانخفاض ووصلت الى مستويات مناسبة وقد تتحسن نتيجة النتائج المالية الجيدة المتوقعة حتى نهاية السنة الحالية، وليسجل معدل مكرر ربحية السوق الأول 18.5 مرة.



وقد تصدر بيت التمويل الكويتي (بيتك) شركات السوق الأول، من حيث صافي الأرباح، حيث حقق 162 مليون دينار في الربع الأول من عام 2023 بنسبة نمو 133%، تلاه الوطني بصافي أرباح بلغت 134 مليون دينار ومن بعده جاء كل من مجموعة زين وبنك بوبيان بصافي أرباح بلغت 54.2 مليون و20.6 مليون دينار، على التوالي.



أما من حيث الإيرادات التشغيلية فقد تصدرت مجموعة زين بإيرادات بلغت 468.3 مليون دينار مرتفعة بنسبة 15% عن الربع الأول من عام 2023 وبصافي ربح تشغيلي بلغ 85.4 مليون دينار، تلاها بيتك بإيرادات تشغيلية بلغت 379 مليون دينار وبربح تشغيلي بلغ 251.2 مليون دينار بارتفاع نسبته 69.5%. أما الوطني فقد حقق أرباح تشغيلية قدرها 176.4 مليون دينار من إجمالي إيرادات تشغيلية بلغت 278 مليون دينار.



أما أجيليتي، فقد شهدت قفزة كبيرة في إيراداتها التشغيلية بنسبة 143% إلى 320.5 مليون دينار، وبالتالي ارتفاع صافي الأرباح بنسبة 20% لتسجل 15.3 مليون دينار.