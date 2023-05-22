كرّمت الجمعية الكويتية لاختلافات التعلم (كالد) كوكبة من المعلمين المتميزين نظير عطائهم وتحفيزا لهم على بذل المزيد من الجهد والعطاء في سبيل المساهمة في التنشئة الجيدة لبراعم المجتمع.



وشهد حفل الدورة الخامسة من (جائزة كالد للمعلم المتميز) فوز المعلمة سارة إدريس من مدرسة جون الكويت للبنات بالمركز الأول والمعلم د.يوسف الشطي من مدرسة الخليل بن أحمد بالمركز الثاني وتقاسم المعلمان السيد الراوي من مدرسة البيان ثنائية اللغة والمعلمة فاطمة الجوير من مدرسة روض الصالحين ثنائية اللغة المركز الثالث.



كما شهد الحفل تقديم التقدير الخاص لأستاذ اللغة العربية المؤلف حمزة الخياط نظير إسهاماته في تطوير التعليم والمعلم فضلا عن اهتمامه بالأطفال خاصة من يعانون صعوبات التعلم.



وقالت رئيسة الجمعية آمال الساير خلال الحفل إن للمعلمين مكانة مميزة في المجتمعات فهم بُناتُها ومن دون تحفيزهم على تطوير أنفسهم سيكون من الصعب مواكبة المتطلبات الهائلة والمتغيرة في صناعة التعليم في وقتنا الحالي.



ورأت الساير أن «جودة التعليم تظل هي العلامة الفارقة في عملية التطوير والحفاظ على التنمية وثبات الدول»، مضيفة ان «التعليم الجيد لا يعني فقط المناهج الحديثة والمتطورة إنما المعلمون المؤهلون المخلصون لعملهم».



وذكرت أن الجمعية تحرص على تنظيم هذه الفعالية التي تركز على تشجيع التقييم الذاتي للمعلم داخل فصله باعتباره من الأدوات الأساسية في تطوير طرق التدريس المناسبة لكل الطلبة خاصة من يعانون صعوبات التعلم الذين تتراوح نسبتهم بحسب الإحصائيات العالمية «ما بين 10 و20% من منتسبي المؤسسات العلمية حول العالم».



ونوهت إلى «ضرورة السعي للارتقاء بمكانة الكويت على مؤشرات جودة التعليم».