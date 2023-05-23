القاهرة ـ خديجة حمودة



أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي أن مصر تحرص دائما على الاستمرار في تعزيز دورها القومي في دعم مسيرة العمل العربي المشترك، وأنها حكومة وشعبا ستظل داعمة ومساندة لكل قضايا الأمة العربية، وحريصة أيضا على استقرار ونماء كل شعوب المنطقة.



جاء ذلك خلال كلمة الرئيس السيسي أمس والتي ألقاها نيابة عنه وزير القوى العاملة حسن شحاتة في الدورة الـ 49 لمؤتمر العمل العربي، الذي تنظمه منظمة العمل العربية، خلال الفترة من 22 وحتى 29 الجاري بالقاهرة، بحضور ممثلين عن أطراف العمل الثلاثة العرب من وزراء عمل ومنظمات أصحاب أعمال وعمال.



وقال الرئيس السيسي إن مصر اليوم، وهي تبني جمهوريتها الجديدة، طامحة وراغبة، في تحقيق شراكة مستمرة وفعلية، فيما بين دولنا العربية، على أرضية ما يجمعنا من تاريخ مشترك، متطلعة نحو مستقبل أكثر ازدهارا في سياق أوسع من العمل الجماعي، والحوار الاجتماعي والاستفادة من ثرواتنا الطبيعية والبشرية في عملية التنمية التي نتطلع إليها جميعا.



الى ذلك، غادر السلطان هيثم بن طارق سلطان عمان أمس مصر بعد زيارة رسمية استغرقت يومين التقى خلالها بأخيه الرئيس عبدالفتاح السيسي.وكان الرئيس السيسي في مقدمة مودعي سلطان عمان لدى مغادرته مطار القاهرة الدولي، كما كان في الوداع السفير عبدالله بن ناصر الرحبي سفير سلطنة عمان المعتمد لدى جمهورية مصر العربية ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية.



وبعث السلطان هيثم بن طارق ببرقية شكر وتقدير إلى الرئيس السيسي لدى مغادرته بعد زيارة استغرقت يومين، أعرب فيها عن خالص شكره وتقديره للرئيس على حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة وحسن الوفادة.



وأكد المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المستشار أحمد فهمي في وقت سابق أمس الأول أن الرئيس عبدالفتاح السيسي وسلطان عمان هيثم بن طارق تبادلا أرفع الأوسمة في البلدين، احتفاء بزيارة سلطان عمان لمصر، وفي ضوء العلاقات التاريخية الوثيقة بين البلدين الشقيقين.



في سياق متصل، وقّعت مصر وسلطنة عمان اتفاقية بشأن إزالة الازدواج الضريبي بالنسبة للضرائب على الدخل، ومنع التهرب من الضرائب وتجنبها.



كما وقع الجانبان المصري والعماني مذكرة تفاهم بشأن التعاون في المجالات المتعلقة بالسياسات والتطورات المالية.



جاء ذلك على هامش انعقاد منتدى الأعمال المصري ـ العماني الذي يأتي في إطار زيارة السلطان هيثم بن طارق إلى مصر.