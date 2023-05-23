أعيد فتح مطار كاتانيا في صقلية امس بعدما أغلق للضرورة امس الاول جراء إطلاق بركان إتنا، أحد البراكين الأكثر نشاطا في العالم، دخانا ورمادا أثناء ثوران جديد.



وأكدت الإدارة في بيان أن المطار استأنف عمله، محذرة من احتمال حدوث تأخيرات.



وأشار مطار كاتانيا في بيان امس الاول إلى أنه «بسبب نشاط بركان إتنا وكميات الرماد البركاني الكبيرة التي غطت المطار، علقت عمليات الطيران حتى عودة الظروف الآمنة».



ويعد بركان إتنا الذي يبلغ ارتفاعه 3324 مترا أعلى بركان ناشط في أوروبا. وقد ثار مرات عدة خلال الـ 500 ألف عام الماضية.



وخلال العام الماضي، مر نحو 10 ملايين مسافر عبر مطار كاتانيا الدولي في الجزء الشرقي من صقلية، أحد أشهر الوجهات السياحية في إيطاليا.