جهاز OSNtv يحظى بترقية شاملة تعزز تجربة المستخدمين وتقدم لهم منتجاً منزلياً مميزاً يجمع بين مميزات القنوات التلفزيونية التقليدية والمشاهدة عبر الإنترنت

الجهاز يستغني عن الحاجة لأطباق الأقمار الاصطناعية بفضل إمكانية وصله بالإنترنت ويتميز بتجربة وواجهة مستخدم محسنة ليوفر للمشاهدين إمكانية الاستمتاع بعروض البث المباشر من قنوات OSN وجميع تطبيقاتهم المفضلة

القنوات الجديدة تنطلق في الأول من يونيو المقبل لتقدم محتوى مبتكراً جديداً مخصصاً يلبي كافة الأذواق

OSN تقدم منظومة متكاملة من منتجات البث تناسب الاتجاهات المتنوعة للمشاهدين في المنطقة

أعلنت OSN، خدمة البث الترفيهي الرائدة في المنطقة، عن ترقية منتجها المنزلي OSNtv حيث أصبح بالإمكان الاستغناء بالكامل عن أطباق القمر الاصطناعي مع إمكانية وصل الجهاز بالإنترنت، ما يمثل علامة بارزة في سعي الشركة لتزويد المشاهدين بتجربة ترفيهية رفيعة المستوى.

وتعتزم الشركة طرح جهاز OSNtv Box الجديد في الأول من يونيو المقبل، حيث يجمع الجهاز بين أبرز مميزات القنوات التلفزيونية التقليدية والمشاهدة عبر الإنترنت لتلبية احتياجات العائلات والأفراد من خلال تقديم قنوات تلفزيونية مختارة وحصرية، وإمكانية البث من جميع تطبيقاتكم المفضلة، والعروض الترفيهية عبر جهاز واحد يعمل بنظام «آندرويد».

ويتميز الجهاز الآن بسهولة تشغيله وعدم الحاجة إلى فنيين لتركيبه، وإمكانية استخدامه في المنازل المتصلة الذكية في المنطقة، سواء كانت بطبق للقمر الاصطناعي أو من دونه.

ويمثل إطلاق هذا المنتج تطويرا لقدرات جهاز الشركة الشامل مع التركيز على المشاهدة عبر الإنترنت والحفاظ على القنوات التلفزيونية التقليدية. كما يتزامن إعلان OSN عن منتجها الجديد مع إضافة مجموعة من القنوات الجديدة والمبتكرة إلى قائمتها.

ويرتقي جهاز OSNtv المطور بتجارب المشتركين الجدد والحاليين، حيث يمكن للمستخدمين الآن التحكم بالبث المباشر بفضل ميزات الرجوع الفوري للخلف والإيقاف المؤقت وإعادة التشغيل التي تمت إضافتها إلى الخصائص الحالية، فضلا عن تقديم دليل التلفزيون الأكثر تقدما في المنطقة.

ودمجت OSN تطبيق +OSN للمشاهدة «أونلاين» في الواجهة الأساسية للجهاز، ما يتيح للمستخدمين إمكانية الوصول إلى محتواه أثناء التنقل، أو استخدامه على أجهزة إضافية في المنزل.

كما حسّن المنتج من شكل ومضمون النظام الأساسي للمنصة من خلال تطوير تجربة وواجهة المستخدم لتعزيز حب الاستكشاف لدى المشاهدين وإطلاق قنوات مختارة جديدة تقدم محتوى متميزا وحصريا من إنتاجات هوليوود وغيرها.

وتعليقا على هذا الموضوع، قالت ديفريم ملك، نائب الرئيس الأول للشؤون الاستراتيجية في شبكة OSN: «تقدم الترقية الجديدة لجهاز OSNtv للمشتركين تجربة مشاهدة أكثر سهولة، وتنتقل بمنصة OSN إلى عصر جديد من الترفيه يركز على خدمات البث عبر الإنترنت ويلغي الحاجة إلى أطباق القمر الاصطناعي بالكامل.

وتتيح الشركة للمشتركين إمكانية الوصول إلى أروع العروض الترفيهية باستخدام جهازها الشامل، إلى جانب عروض قنواتها الجديدة وتجربة المستخدم المطورة».

وأطلقت OSN في إطار ترقية منتجها ثلاث قنوات جديدة لتشجيع المشتركين على استكشاف المحتوى الترفيهي والاستمتاع به، بما في ذلك القناة الرئيسية، OSNtv One، والتي تقدم مجموعة واسعة من المحتوى الذي يلبي ذوق شريحة واسعة من المشاهدين، وقناة OSNtv Showcase Classics، التي تبث عروضا من مكتبة HBO الواسعة لتمنح المشاهدين فرصة الاستمتاع بمشاهدة أعمالها الشهيرة، مثل Game of Thrones وThe Sopranos وSex and the City.

أما قناة OSNtv Now الشاملة والمنوعة فتجمع بين أروع عروض قناتي OSN W وOSN Living، ما يلبي أذواق المشاهدين الشباب الباحثين عن برامج من فئة تلفزيون الواقع متسارعة الأحداث وأعمال الدراما المشوقة.