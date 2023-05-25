قال مدير زكاة سلوى التابعة لقطاع البرامج والمشاريع بجمعية النجاة الخيرية م.ثامر السحيب: تضع الجمعية التعليم ضمن سلم أولوياتها ونحرص على رعاية طلاب العلم وكفالتهم وتذليل الصعاب التي تقابلهم، آملين أن نخرج طاقات بشرية فاعلة في شتى المجالات تسهم في نهضة الأمة وريادتها. وأعلن م.السحيب أن محسنة كويتية تكفلت ببناء دار أيتام بالهند تخرج سنويا 200 طالب علم، من شريحة الأيتام والفقراء وضعاف الدخل، وبدورنا نقدم للطلاب من خلال هذه الدار كافة الاحتياجات من الإقامة الدائمة والطعام والشراب والرعاية الطبية وبرامج الدعم النفسي والأنشطة الترفيهية. وبين أن الدار عبارة عن سكن للأيتام من المرحلتين الابتدائية والمتوسطة، ويتلقون من خلالها العلوم الشرعية والعلوم العصرية الحديثة والحاسوب وغيرها من المواد العلمية الحديثة الأخرى.