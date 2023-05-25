أسامة أبوالسعود



دعا نائب رئيس نقابة نفط الكويت علي محمد آل عامر العجمي مرشحي مجلس الأمة إلى تبني مطالب العاملين بالقطاع النفطي وأهمها تكويت القطاع النفطي وتحسين بيئة العمل وفتح آفاق جديدة ومشروعات ضخمة لاستيعاب الكوادر الوطنية وزيادة أعداد المقبولين وإلغاء الامتحانات التعجيزية للمقبولين.



وأكد العجمي في تصريح صحافي ان القطاع النفطي عانى من التخبط شأنه شأن العديد من قطاعات الدولة التي شهدت حالة من التردي خلال السنوات الماضية بسبب غياب الرؤية الحكومية وتولي القطاع وشركاته عناصر لا تمتلك الخبرة والرؤية الواضحة لتطوير القطاع النفطي.



وأوضح ان الكويت تعيش حاليا مرحلة العهد الجديد الذي نستبشر ان يكون عهد خير ورخاء وتنمية حقيقية على مختلف الأصعدة وخاصة القطاع النفطي. ودعا العجمي مرشحي مجلس الأمة الى تبني قضايا العاملين بهذا القطاع الذي يعد أهم قطاعات الدولة الاقتصادية ومصدر الدخل الوطني الأول.



وشدد في الوقت ذاته، على ان عمال القطاع النفطي يعرفون جيدا من يقف مع مطالبهم العادلة ومن يقف ضدها.



وختم العجمي تصريحاته متمنيا ان يصل لقبة عبدالله السالم من يمتلك الرؤية الحقيقية للنهوض بالكويت على مستوى الرقابة والتشريع، وان يتم تفعيل الأدوات البرلمانية لتحقيق مصالح هذا الشعب بعيدا عن أي مصالح شخصية حتى يشعر المواطن الكويتي من جديد بأن الكويت عادت درة الخليج العربي.