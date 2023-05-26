حقق سوق الأفلام، وهو المنصة التجارية لمهرجان كان السينمائي، «مشاركة قياسية» هذا العام مع حضور أكثر من 14 ألف مهني معتمد.



وكان الحدث الذي أسس في العام 1959 بمنزلة ملتقى للمنتجين والموزعين والمصدرين والمستوردين.



وفي حديث إلى وكالة فرانس برس، قال المدير المفوض للسوق غيوم اسميول إن «السوق حطم رقما قياسيا هذا العام لناحية الحضور، إذ سجل مجيء أكثر من 14 ألف مهني معتمد من أكثر من 120 دولة، محطما بذلك الرقم القياسي السابق البالغ 12500 شخص للعام 2019». وأضاف «تجاوزنا الأرقام التي كانت تسجل قبل جائحة كوفيد-19، وهذا مؤشر ممتاز». وكان السوق استقبل في العام الفائت حوالى 12 ألف مهني.



وأشار اسميول إلى ان هذه الزيادة في عدد الحضور تعود إلى «ارتفاع في عدد المهنيين الذي أتوا من آسيا وإفريقيا»، لافتا إلى «عودة مهنيين من دول كالمغرب وجنوب أفريقيا».