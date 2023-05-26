عن جابر بن عبدالله رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «سلوا الله علما نافعا، وتعوذوا بالله من علم لا ينفع» (أخرجه ابن ماجه وحسنه الألباني في صحيح الجامع).



يرشدنا الرسول صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث النبوي الشريف عما فيه النفع لنا في الدنيا والآخرة، فيقول ادعوا الله سبحانه وتعالى واطلبوا منه أن يرزقكم العلم النافع الذي يجعل الانسان طيب الأخلاق صالح الأعمال ظاهرا وباطنا. والعلم النافع هو العلم بالله تعالى وبأسمائه وصفاته، وما يجوز في حقه سبحانه وما لا يجوز، وكذلك العلم بأمور الدين التي تفيد المسلم في عباداته وأخلاقه وسلوكه.