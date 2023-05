شرم الشيخ - مصطفى صالح

مع تدشين طيران الجزيرة أولى رحلاتها إلى مطار «سفنكس» الدولي غرب العاصمة المصرية القاهرة، باتت مصر بين أكبر الوجهات على خطوط الشركة إذ تسير رحلاتها إلى 7 وجهات هي: مطار القاهرة الدولي، ومطار سفنكس الدولي وسوهاج، وأسيوط، والأقصر، وبرج العرب في الإسكندرية، وشرم الشيخ، لتغطي بذلك معظم ربوع مصر ومناطقها، شمالا وجنوبا، شرقا وغربا. وتستهدف طيران الجزيرة، عبر زيادة رحلاتها وتعدد وجهاتها، تغطية الطلب على مقاعدها إلى مختلف مناطق مصر، حيث ستنقل عبر 4 رحلات أسبوعيا إلى مطار سفنكس المسافرين المتوجهين إلى كل من القاهرة الكبرى، ومدينتي 6 أكتوبر، والشيخ زايد، وكذلك الى محافظتي الفيوم وبني سويف ومحافظات شمال الصعيد، نظرا لموقع هذا المطار المميزة، الذي يبعد ساعة واحدة عن وسط القاهرة وساعتين عن مطار القاهرة الدولي، بعدما كان مطار القاهرة يخدم هذه المناطق جميعها منفردا. كما سيخدم المطار الجديد السياح الذين أصبح بإمكانهم التوجه مباشرة إلى مناطق أخرى في مصر، بما في ذلك المعالم التاريخية كالأهرامات والمتحف المصري الكبير الذي سيتم افتتاحه في الجيزة بالقرب من المطار ليتمكن محبو الأماكن الأثرية والمتاحف من زيارتها مباشرة.



ولعشاق السفر ومحبي الترفيه والأجواء الساحلية المميزة والفريدة عالميــــــا، خصصت طيران الجزيرة 3 رحلات أسبوعية إلى مدينة السلام، مدينة شرم الشيخ، التي تعد أحد مراكز الغوص العالمية التي تجتذب هواة ومحترفي هذه الرياضة من شتى بقاع العالم.



وتتميز شرم الشيخ بالطبيعة الساحرة الباهرة التي تتنوع بين الشواطئ الرائعة والمحميات الطبيعية الساحرة والجبال والتلال وأيضا العديد من المزارات، كما يساعد مناخها المتميز على ازدهار السياحة بها، إذ يميل إلى الاعتدال شتاء وارتفاع الحرارة قليلا في فصل الصيف مما ساعد على تنشيط حركة السياحة بها وتعدد مواسمها، لذلك يمكن زيارتها طول العام دون القلق من التقلبات الجوية أو الأجواء الحارة جدا أو الباردة جدا، فقد تحولت معها هذه الصحراء الشاسعة والجبال الشاهقة عند ملتقى خليجي العقبة والسويس والبحر الأحمر إلى مدينة عصرية بلغت ذروة الرفاهية، ما أهل المدينة للفوز بجائزة مدينة السلام ضمن أفضل خمس مدن سلام على مستوى العالم من بين 400 مدينة عالمية.



وترتبط المدينة حاليا بباقي أقاليم مصر السياحية برا وبحرا وجوا، إضافة إلى تمتعها بعدد من الأسواق السياحية الخارجية العربية والعالمية محاطة بجانب وفير من الأمن والأمان والاستقرار داخل المجتمع المحلي وأيضا للمستثمرين وزوار المدينة، كما تجذب شرم الشيخ محبي الرياضة من كل الوجهات وجميع الأعمار، فقد استضافت المدينة مخيمات الشباب من معظم أنحاء العالم، فضلا عن مزاياها الأخرى التي تنفرد بها طبيعتها الساحرة بجبالها الشاهقة والشواطئ الذهبية والمياه الفيروزية وشعابها المرجانية التي ليس لها مثيل في العالم وأعماقها الساحرة التي تجذب الغواصين والباحثين في أعماق الطبيعة الغضة، حيث تصل شعابها إلى 250 شعبا مرجانيا وآلاف الأسماك والمخلوقات البحرية التي يمكن أن تراها رأي العين في محمياتها الطبيعية في رأس محمد ومحمية نبق، وهي محميات طبيعية تحتوي على السمات الجيولوجية والأودية وجبال الجرانيت والكثبان الرملية والطيور النادرة والحيوانات والزواحف، كما تمتاز باحتوائها على أشجار المانغروف العتيقة.



تجربة فريدة



وترويجا للسياحة في شرم الشيخ، نظمت طيران الجزيرة رحلة استكشافية إلى المدينة المصرية، حيث استضافت وفدا إعلاميا من مختلف وسائل الإعلام الكويتية، بالإضافة إلى ممثلين عن شركات السياحة والسفر المحلية، وذلك بهدف استكشاف المدينة والترويج لمقاصدها السياحية والترفيهية.



انطلق الوفد الإعلامي ظهر الثلاثاء ١٦ مايو الجاري متوجها إلى شرم الشيخ عبر إحدى رحلات طيران الجزيرة، التي قدمت مستوى راقيا من الخدمة وسهولة الإجراءات، عبر بوابة «VIV»، الأمر الذي بدد وعثاء السفر.



وتعد بوابة «VIV» الأولى من نوعها في الكويت التي توفر تجربة سفر حصرية، تتسم بالخصوصية وتقدم خدمات متكاملة أثناء السفر من تسجيل الدخول حتى الوصول إلى باب المطار عبر بوابة فاخرة.



وتتوافر هذه الخدمة للمسافرين المغادرين والقادمين على متن شركات الطيران العاملة من مبنيي الركاب رقمي 1 و5، وللطيران العام والطائرات الخاصة، وتقدم للمسافرين مجموعة حصرية من الخدمات التي تشمل خدمة الاستقبال وتسجيل الصعود إلى الطائرة وقائمة من الوجبات الفاخرة، ومنطقة خاصة للجوازات ووسائل الراحة وخدمة التوصيل من وإلى الطائرة في سيارة ليموزين من نوع «BMW» الفئة السابعة، وهي تشمل بوابة جناحين خاصين وقاعة كبيرة.



وفي حدود ساعتين ونصف الساعة حط الوفد الرحال في مطار شرم الشيخ لتستقبله المدينة بأجواء دافئة نهارا، وبخدمة عالية الجودة من شركة «tours BTB» للرحلات السياحية.



أما عن النزل، فقد رفعت فنادق «ريكسوس» سقف التوقعات في مستوى الرفاهية المقدمة لنزلائها في أجنحتها وغرفها لتحفر لنفسها مكانة بارزة بين مقدمي الخدمة وتجني ثمار سعيها الدؤوب في الحفاظ على مستوى ما تقدمه من جودة ورفاهية، أضفت على الرحلة ملمسا من العذوبة والسلاسة.



ولم تغفل «ريكسوس» عن التفاصيل الدقيقة في مظهرها العظيمة في أثرها على نزلاء أجنحتها، فمن الاهتمام بأن تكون جميع الأدوات الشخصية داخل الأجنحة من المواد العضوية وصولا إلى تغطية كامل مساحة المنتجع بشبكة إنترنت قوية ومدها حتى مسافة كيلومتر داخل البحر، فأينما كنت أنت على اتصال دائم بالعالم.



ولم يغب عن الرحلة وهي في قلب مدينة ساحلية، التمتع بالأجواء البحرية عبر رحلة إلى واحدة من أهم المحميات في البحر الأحمر وهي محمية رأس محمد، لتخلص للوفد الإعلامي متعة امتزجت فيها زرقة السماء مع ألوان المياه الفيروزية فيما كانت تجربة الغوص إلى أعماق المياه في انتظارهم لتزيد من وهج المغامرة.



19 عاماً من النمو والتطور



تأسست شركة طيران الجزيرة في أبريل 2004 كأول شركة طيران غير حكومية في منطقة الشرق الأوسط، ومازالت إحدى شركات الطيران القليلة الخاصة في المنطقة، وتخدم حاليا 66 وجهة في الشرق الأوسط، وأوروبا، وآسيا.



وتشغل «الجزيرة» أسطولا حديثا مكونا من طائرات إيرباص «A320» و«A320neo»، المجهزة بمقاعد جلدية مريحة، إذ تسلمت الشركة في يونيو 2018 أول طائرة «A320neo» تصل إلى الشرق الأوسط.



وتنطلق رحلات طيران الجزيرة من مبنى الركاب «T5» الخاص بها في مطار الكويت الدولي، حيث توفر تجربة سفر سلسة وسريعة بفضل العديد من الخدمات التي تسهل عملية السفر للمسافرين، منها خدمة التسجيل لصعود الطائرة الذاتية وإجراءات خاصة للجوزات والفحص الأمني ومسافة قصيرة بين تسجيل الأمتعة وقاعات صعود الطائرة.



وتنقسم طائرات طيران الجزيرة إلى الدرجة السياحية التي توفر قيمة تنافسية وخدمة سلسة وكفاءة عالية. ويتمتع المسافرون على هذه الدرجة بوسائل الترفيه الجوية المجانية على شاشات الجزيرة وخيارات غنية من المأكولات والمشروبات على قائمة الجزيرة كافيه.



ويمكن للمسافرين اختيار فئات من المقاعد على الدرجة السياحية مثل المقاعد ذات الأولوية (صفوف 4 إلى 6) التي تحظى بمساحة أمامية تبلغ 31 بوصة وأولوية ركوب الطائرة، أو المقاعد المفضلة (صفوف 7 إلى 10) التي تتمتع بأولوية ركوب الطائرة، أو المقاعد ذات المساحة الأمامية الوافرة (صفي 11 و12) بمساحة 36 بوصة لكل مقعد.



فنادق ريكسوس شرم الشيخ.. عنوان الفخامة ومتعة الرفاهية



تعد مجموعة فنادق ريكسوس الواقعة في مدينة شرم الشيخ، واحدة من الجواهر الفخمة في أرض الفراعنة، وذلك في ظل ما تقدمة للزائرين من تجربة إقامة فاخرة ومتعة ترفيه غير محدودة ضمن مرافقها المتعددة، وذلك عبر مجموعة فنادقها المتمثلة في: ريكسوس بريميوم سيجيت، وريكسوس شرم الشيخ «+18»، و«Golf Villas Sharm El Sheikh By Rixos».



وتوفر مجموعة فنادق ريكسوس شرم الشيخ للنزلاء تجربة فريدة من نوعها، وذلك ضمن باقة «Stay at One.. Enjoy at Two»، والتي تتيح للنزيل في أي من فنادق ريكسوس في مدينة شرم الشيخ الاستمتاع بالخدمات التي تقدمها باقي فنادق المجموعة دون أي مقابل إضافي.



وقد حظي الوفد الإعلامي وممثلو وكالات السياحة والسفر الكويتية المرافقون لشركة طيران الجزيرة إلى مدينة شرم الشيخ بالإقامة في فندق «ريكسوس بريميوم سيجيت» لمدة 3 أيام، حيث استمتع الوفد بفخامة ورقي الإقامة في الفندق، بالإضافة إلى الأنشطة الترفيهية والفعاليات التي تضمنتها الزيارة.



ويقدم فندق «ريكسوس شرم الشيخ +18» الذي يخدم البالغين فقط، غرف مجهزة بأناقة، مع مناظر خلابة على البحر أو المناظر المطلة على المسبح الداخلي مع الحديقة، ويوفر الفندق مكانا خاصا للحفلات والترفيه اللامتناهي للضيوف البالغين، ومن بينها تنظيم حفل «DJ» عند غروب الشمس بشكل يومي.



وفيما يخص فندق «Golf Villas Sharm El Sheikh By Rixos»، فهو يقدم تجربة حصرية شاملة لعشاق رياضة الغولف، حيث يوفر للزائرين متعة الإقامة في فيلا بمدخل خاص بها، وحديقة خاصة ومسبح، وتراس هادئ، ومجموعة من الامتيازات المتاحة فقط لنزلاء هذا الفندق.



وفي هذا السياق، يقول المدير الإداري لفنادق ريكسوس مصر إركان يلدريم: «نهدف إلى نشر مفهوم ريكسوس العالمي للرفاهية ودعم مصر كوجهة من خلال جذب المزيد من السائحين لاستكشاف هذا البلد المهيب والاستمتاع به».



وأوضح أن أهداف العلامة التجارية تشمل الكماليات الأخرى مثل التوسعات الفندقية الإضافية، وتطوير الفنادق السكنية، والمزيد من الشراكات مع شركات الطيران، والرحلات البحرية، فهدفنا هو الاستمرار في خلق مفاهيم جديدة والتنافس مع المعايير الدولية الأخرى، وليس فقط داخل الدولة.