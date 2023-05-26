كشفت «وكالة الإحصاء الأوروبية» أمس، عن زيادة في أعداد طلبات اللجوء المقدمة في الدول الأوروبية خلال شهر فبراير الماضي مقارنة بالشهر ذاته من عام 2022.



وقالت، في تقرير نشرته عبر موقعها الرسمي، إن أعداد الطلبات ارتفعت بنسبة 41%، مشيرة إلى أن السوريين حلوا في المركز الأول بين طالبي اللجوء.



وأضافت أن 76505 طلبات لجوء جديدة قدمت في أوروبا خلال فبراير 2023، مقارنة بـ 54370 طلبا قدم في الشهر نفسه عام 2022، بحسب ما نقل موقع تلفزيون «سوريا».



وذكرت الوكالة أن السوريين شكلوا المجموعة الأكبر من طالبي اللجوء بنحو 9885 متقدما لأول مرة، تلاهم الأفغان بـ 9310 طلبات، متقدمين على الكولومبيين بـ 5160، والفنزويليين بـ 5115 طلبا.



وأشار التقرير إلى أن ألمانيا استقبلت 25335 طلب لجوء، وإسبانيا 12840، وإيطاليا 9840 طلبا، مبينة أن الأعداد التي استقبلتها هذه الدول الثلاث تشكل أكثر من 77% من أعداد طالبي اللجوء المتقدمين لأول مرة في الاتحاد الأوروبي.



وذكر أن طلبات اللجوء المقدمة في جميع دول الاتحاد من قصر، غير مصحوبين بذويهم، بلغت 2745 طلبا، بينهم 1025 أفغانيا و675 سوريا.