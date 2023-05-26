كشفت وزارة الدفاع الإيرانية امس النقاب عن صاروخ باليستي من طراز «خيبر» يبلغ مداه ألفي كيلومتر ويمكن لرأسه الحربي أن يزن أكثر من طن، الامر الذي اعتبرته باريس انتهاكا لقرار الامم المتحدة رقم 2231 لعام 2015.



والصاروخ الجديد هو الجيل الرابع من صاروخ خرمشهر الذي يعد أبعد مدى في ترسانة الصواريخ الباليستية الإيرانية، وتم كشف النقاب عنه في مراسم بثها التلفزيون الرسمي مباشرة، وعرض خلالها مجسم للمسجد الأقصى.



وقال وزير الدفاع الإيراني محمد رضا اشتياني إن كشف الصاروخ يأتي في سياق «توفير دعم شامل لأصدقائنا والدول» التي تتشارك وايران مواجهة «الهيمنة» العالمية.



وأوضحت وكالة الأنباء الرسمية «إرنا» ان الصاروخ الجديد «يعمل بالوقود السائل بمدى 2000 كلم ورأس حربي 1500 كغم»، وله ميزات تكتيكية عدة منها توافر نظام توجيه وتحكم في المرحلة الوسطى من مسيره والقدرة على التحكم في حالة الرأس الحربي وتصحيح مساره خارج الغلاف الجوي للأرض.



وأشارت الى أن سرعته «تصل إلى 16 ماخ (16 ضعفا سرعة الصوت) خارج الغلاف الجوي و8 ماخ داخل الغلاف الجوي».



وأتى كشف النقاب عن الصاروخ غداة إحياء الذكرى الحادية والأربعين لتحرير مدينة خرمشهر التي احتلها القوات العراقية خلال الحرب بين البلدين (1980 ـ 1988).



في المقابل، نددت فرنسا امس باختبار إيران للصاروخ، وقالت إن هذه الخطوة تنتهك قرار الأمم المتحدة رقم 2231 لعام 2015. وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الفرنسية «هذه الأنشطة هي الأكثر إثارة للقلق في ضوء التوسع المتواصل للبرنامج النووي الإيراني».