أعلن الملتقى الإعلامي العربي تقديمه برنامجا زاخرا بالندوات، تبدأ اليوم مع بداية انطلاق الملتقى الذي يستمر يومين في فندق سانت ريجيس الكويت برعاية رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح.



وقال الأمين العام للملتقى ماضي الخميس في تصريح لـ «كونا» أمس ان برنامج الملتقى يضم ما يقارب الـ 14 ندوة تناقش موضوعات خاصة بالاعلام بمشاركة نخبة من الاعلاميين العرب، مضيفا أن الملتقى يحتفل بمرور عشرين عاما على تأسيسه، مؤكدا أن هذا الاستمرار للملتقى يأتي في ظل اهتمام القيادة السياسية في الكويت بدعم كل ما من شأنه تحقيق التقارب العربي خصوصا ما للاعلام من دور في ذلك تحت ظل القيادة الحكيمة لصاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد وسمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد، حفظهما الله ورعاهما.



وأكد الخميس ان الملتقى يحرص على ان يترجم ما جاء في الخطابات السامية لصاحب السمو الأمير وسمو ولي العهد بشأن الدفع بالعمل العربي المشترك بمزيد من التنسيق والتعاون لتلبية طموحات الشعوب العربية، مشيرا الى كلمات من الخطابات السامية التي تؤكد دور الاعلام ووسائل التواصل الاجتماعي في التأثير على المجتمعات، لافتا الى دور الملتقى في الارتقاء بمستوى الاعلام على نطاق الدول العربية ومحاولة نقل التجارب والخبرات فيما بينها للاستفادة منها وذلك من خلال ندوات الملتقى.



وتقدم بجزيل الشكر والتقدير لسمو رئيس مجلس الوزراء لرعايته لفعاليات وأنشطة الملتقى، مشيدا بجهود وزارة الإعلام لتعاونها المثمر في تحقيق النجاح والشراكة الاستراتيجية التي امتدت عشرين عاما، وجهود الاعلام الكويتي والعربي الذي دعم وساند الملتقى منذ انطلاقته، وكانوا هم السبب الحقيقي وراء كل نجاح تحقق، مشيدا بالشراكة الاستراتيجية مع قطاع الاعلام والاتصال في جامعة الدول العربية التي تم من خلالها تحقيق العديد من الانجازات من خلال عقد انشطة وفعاليات لها تأثيرها على المستوى الاعلامي.



جلسات وندوات



ويدشن الملتقى اعماله صباح اليوم بافتتاح معرض «وسائل الاعلام وتكنولوجيا الاتصال والتطبيقات الالكترونية» وتليه الجلسة الاولى بعنوان «مستقبل الإعلام.. إعلام المستقبل» بمشاركة الامين العام المساعد لقطاع الاعلام والاتصال في جامعة الدول العربية السفير أحمد خطابي ورئيس تحرير جريدة عكاظ السعودية جميل الذيابي ورئيس تحرير جريدة الرؤية العمانية حاتم الطائي ورئيس تحرير جريدة الراي الكويتية وليد الجاسم وبإدارة وكيل قطاع النشر والصحافة بوزارة الاعلام لافي السبيعي.



أما الجلسة الثانية فتحمل عنوان «شغف النجاح» ويشارك فيها مجموعة من الشباب العرب الذين استطاعوا تغيير النظرة العامة للشهرة من خلال تقديم محتوى متميز وهم، مريم باشات من لبنان وحوراء الفارسية من عمان وأسامة النعسان من سورية وشهاب الهاشمي من اليمن وفرح ياسمين من الجزائر وآلاء بشناق من الاردن، وتدير الحوار الاعلامية بيبي الخضري من الكويت.



وتعرض الجلسة الثالثة مجموعة من التجارب لشخصيات عامة في التعامل مع الاعلام وتحمل عنوان «قوة الاعلام وتعدد المصادر» بمشاركة مستشار جلالة ملك البحرين نبيل الحمر ووزير الاعلام اللبناني زياد مكاري ورئيس تحرير جريدة الجزيرة السعودية خالد المالك والاعلامية د.هالة سرحان من مصر، ويدير الجلسة الاعلامي عامر الرجوب من الاردن. وتشارك في الجلسة الرابعة «ثنائية الاعلام والحياة» الاعلامية مي الخطيب والاعلامي مصطفى الاغا من سورية، ويدير الجلسة الاعلامي رامي رضوان من مصر، اما الجلسة الخامسة فهي بعنوان «قوة الاعلام» يستعرض فيها د.خالد غطاس من لبنان كيفية تقديمه محتوى متميزا ومختلفا كونه مختصا في الطب والكيمياء، وانتقل الى الاعلام والارشاد والاحاديث التنموية، ويحاوره الاعلامي نيشان من لبنان.



ويشارك كل من عبير الصغير من لبنان وعلي الخالدي من العراق وبسنت نورالدين من مصر في الجلسة السادسة «صناعة المحتوى في وسائل التواصل الاجتماعي» التي تديرها الاعلامية آمال عراب من الجزائر.



وتناقش الجلسة السابعة والاخيرة من اليوم الاول للملتقى «مستقبل الاعلام في ظل الذكاء الاصطناعي» بمشاركة نواف السويد وهو مستشار وصانع محتوى تقني من الكويت، ود.انس النجداوي من الاردن وهو استاذ مشارك في جامعة ابوظبي ومستشار الاعمال الرقمية، ود.محمد ربيع استاذ مشارك بقسم العلوم بكلية التربية الاساسية بالكويت، ونايلة تويني رئيسة تحرير جريدة النهار اللبنانية، ويدير الجلسة الاعلامي عبدالرحيم البطيح مدير تلفزيون ابوظبي.



ويلي جلسات اليوم الاول الحفل الرسمي لافتتاح الملتقى في تمام السابعة مساء ويتضمن تكريما للعديد من الاعلاميين العرب. وتأتي الجلسة الثامنة «تأثير التكنولوجيا في تطور واستدامة المجتمعات» في صباح اليوم الثاني بمشاركة الرئيس التنفيذي للخطوط الجوية الكويتية معن رزوقي والرئيسة التنفيذية لشركة زين ايمان الروضان والمدير العام لجهاز تكنولوجيا المعلومات د.عمار الحسيني، ويدير الجلسة الاعلامي موسى الفرعي من عمان.