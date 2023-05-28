عبدالعزيز الفضلي



أكد الوكيل المساعد للشؤون المالية بالتكليف بوزارة التربية سعود الجويسر ضرورة إرفاق مستخرج إجازات الموظف المنتهية خدماته عن آخر ثلاث سنوات، وذلك بناء على طلب المراقبين الماليين بوزارة التربية. جاء ذلك في كتاب وجهه الجويسر إلى وكيل التعليم العام أسامة السلطان، حيث أكد فيه ضرورة الإيعاز لجهة الاختصاص قسم الإجازات والدوام بضرورة إرفاق مستخرج إجازات الموظف المنتهية خدماته عن آخر ثلاث سنوات مع إخلاء طرف الموظف، على أن يكون موقعا من المختصين لديهم، حتى تتمكن الإدارة المالية من استكمال إجراءات إنهاء الخدمة وعمل التسويات اللازمة للموظف، وذلك حفاظا على المال العام.