

عاطف رمضان



عقدت الجلسة الأخيرة لقاء شعر بإدارة شيماء رحيمي من البحرين وبمشاركة الشاعر الكويتي فيصل العدواني والشاعر العراقي رائد بوفتيان، حيث استعرضا تجربتهما الشعرية واستعرضا عددا من القصائد الشعرية التي نالت اعجاب الحضور.



وقال الشاعر فيصل العدواني ان الشاعر الناجح هو من يحب الشعر حتى يستطيع ان يبدع، مشيرا الى انه لا يحب شعر الهجاء وان قصائده منها وطنية واجتماعية على سبيل المثال.



من جانبه، قال الشاعر رائد بوفتيان ان الموهبة في الشعر غير كافية ولابد من وجود حضور للشاعر مع الإلقاء، وأن يكون قارئا ومثقفا.