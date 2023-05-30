تحول قسم من مياه القنال الكبير في البندقية بإيطاليا إلى اللون الأخضر الفلوري، ما دفع الشرطة إلى إجراء تحقيق وسط تكهنات بأن الواقعة يقف خلفها ناشطون بيئيون.



وغرد حاكم منطقة فينيتو الإيطالية لوكا تسايا عبر تويتر «أبلغ عدد من السكان عن تغيير في لون مياه القنال»، مشيرا إلى أن «المحافظ دعا الى اجتماع طارئ مع الشرطة للتحقيق في مصدر هذا السائل». وأظهرت النتائج الأولية أن السائل الأخضر الفاقع ليس خطيرا.



ونشر لوكا زايا، رئيس منطقة فينيتو الإيطالية المحيطة بالبندقية، الخبر، عبر حسابه على تويتر أمس. وقال خبراء من وكالة «أربا فينيتو» لحماية البيئة بعد تقييم العينات، إن السائل الأخضر هو على الأرجح مادة تلوين عضوية.