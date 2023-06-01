أكد رئيس جمعية المهندسين الكويتية م.فيصل العتل الحرص على فتح آفاق للتعاون مع مختلف الشركات العالمية العاملة في الكويت لتأهيل وتدريب المهندسين الكويتيين للعمل بما يتوافق وأفضل الممارسات العالمية للمهنة الهندسية، لافتا الى استعداد الجمعية للتعاون مع «اس ال بي - الكويت». جاء ذلك خلال استقبال العتل لمدير التسويق والعقود في «اس ال بي - شمبررجير الكويت» صلاح الفايز ومدير العلاقات الحكومية ناصر العجمي، حيث تم التباحث بين الجانبين لتطوير العلاقات القائمة وفتح آفاق جديدة لعمل المهندس الكويتي. وأشار العتل الى أن الجمعية بصدد الإعداد لتوقيع مذكرة تعاون مع «اس ال بي - الكويت» لتدريب وتوظيف المهندس الكويتي، لافتا الى الاستفادة من خبرات «اس ال بي» في مجالات التكنولوجيا وحلول الطاقة بمختلف أنواعها.