150 مقعداً في البعثات موزعة على 30 للخطة المحلية و120 للخارجية

اعتبار الترشيحات في حكم الملغاة لو تم الإيفاد الفعلي بعد 31 مارس 2024

خطة الإجازات الدراسية شملت 100 مقعد منها 40 للمحلية و60 للخارجية

آخر موعد لإدراج البيانات بالنظام المتكامل واستقبال الطلبات نهاية فبراير المقبل





عبدالكريم العبدالله



اعتمد ديوان الخدمة المدنية 255 مقعدا لوزارة الصحة في خطة البعثات والاجازات الدراسية وجامعة الخليج العربي للعام 2023-2024.



وجاء في خطة البعثات الدراسية والتي تنشرها «الأنباء» انه تم اعتماد 150 مقعدا موزعة على 30 مقعد للخطة المحلية و120 للخطة الخارجية، أما خطة الاجازات الدراسية فشملت 100 مقعد، موزعه على 40 للمحلية و60 للخارجية، و5 مقاعد ضمن الخطة الخارجية لجامعة الخليج العربي.



وأكدت الخطة على أن الأعداد المعتمدة للايفاد للبعثات الدراسية تخص العام المالي 2023-2024، ما يعني اعتبار جميع الترشيحات في حكم الملغاة فيما لو تم الإيفاد الفعلي بعد 31 مارس 2024، كما طلب الديوان من خلال الخطة ضرورة إدخال بيانات المرشحين كاملة، وبشكل صحيح على النظام المتكامل، وأهمها: آخر مؤهل حاصل عليه الموظف والنسبة أو المعدل وجهة الحصول على المؤهل وتاريخ التعيين ونوع البعثة وتاريخ الإيفاد.



المؤهل المطلوب



واشارت الى ضرورة تطابق مسمى المؤهل المطلوب للحصول عليه بكتاب الترشيح مع المسمى على النظام المتكامل والمسمى الوارد في إفادة القبول الحاصل عليها المرشح، علما أنه في غير هذه الحالة لن يتم بحث موضوع الإيفاد، فضلا عن ضرورة إرفاق نسخة عن نموذج الإيفاد المرافق، ومراعاة إرسال ترشيح كل موظف على حدة، وعدم إرسال كتاب الترشيح متضمنا أكثر من اسم.



وراعت خطة الإيفاد للبعثات الدراسية ورود التخصص وبلد الإيفاد ونوع الخطة المراد ترشح الموظف عليها مع العلم أن الإيفاد يكون:



1 - ضمن الخطة المحلية والتي يتم إيفاد المرشح عليها براتب فقط دون أي ميزات مالية عدا «بدل الكتب» وقد تكون داخل الكويت أو خارجها.



2 - ضمن الخطة الخارجية والتي يتم إيفاد المرشح عليها براتب، بالإضافة الى مميزات مالية مثل: الرسوم الدراسية وتذاكر السفر وبدل الكتب، تضاف إليها مخصصات شهرية بالنسبة للبعثات الطبية، وبعثات الطب المساعد، والمبعوثين لجامعة الخليج العربي في مملكة البحرين. وبين الديوان انه تمت الموافقة على جميع التخصصات المطروحة للبعثات الدراسية في كتاب احتياجات «الصحة» شريطة أن يكون المؤهل المطلوب الحصول عليه امتدادا لمؤهل البكالوريوس، وان يتناسب المؤهل المطلوب الحصول عليه مع المهام الوظيفية المنوطة بصاحب العلاقة، وأن يكون المرشح مستوفيا لشروط الإيفاد المقررة بلائحة البعثات والإجازات الدراسية قرار 10/86، مع مراعاة أحكام القاعدة رقم 13 من القواعد المرافقة للقرار 4/86، والتي تتضمن عدم الاعتداد بأي دراسة مسائية أو جزئية، وعلى الموفد أن يكون متفرغا تفرغا كاملا للدراسة.



الموافقة المبدئية



وأشارت الخطة الى انه سيتم بحث الترشيحات الواردة من قبل الوزارة وإصدار الموافقة المبدئية لأصحاب العلاقة في حال استيفاء شروط الإيفاد المقررة بلائحة البعثات، وذلك لتسهيل إجراءات اعتماد القبول الدراسي من قبل المكاتب الثقافية، مع ضرورة السماح للموفدين بمباشرة العمل لأي سبب كان وفقا لتعميم الديوان، وإخطار الديوان بسبب مباشرة الموفد للعمل وإرفاق المستندات الدالة على سبب المباشرة، مع الالتزام بالقاعدة التي تتضمن التحاق الموفدين داخل الكويت بالبعثة والإجازة الدراسية من تاريخ بدء الدراسة والعودة الى العمل في اليوم التالي من ظهور النتيجة أو تاريخ انتهاء متطلبات الحصول على الدرجة العلمية الموفد لأجلها أو تاريخ المغادرة، أيهما أسبق.



وورد في الخطة ان آخر موعد لإدراج البيانات بالنظام المتكامل واستقبال طلبات الترشيح بحد أقصى نهاية فبراير 2024، مشددة على انه لن يتم بحث أي طلبات بشأن أي مرشح ما لم يتم الالتزام بالشروط، وما لم يتم تزويد الديوان بالمستندات المطلوبة.