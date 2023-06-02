القاهرة - ناهد إمام



أصدر رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمصر للطيران م.يحيى زكريا، قرارا بتكليف الطيار محمد إبراهيم محمد موسى للقيام بأعمال رئيس مجلس إدارة شركة مصر للطيران للخطوط الجوية والعضو المنتدب لها، لحين انعقاد الجمعية العامة لشركة مصر للطيران للخطوط الجوية.



وأوضحت الشركة - في بيان امس- أن تكليف محمد إبراهيم محمد موسى يأتي خلفا للطيار إيهاب الطحطاوي الذي وجه له م.يحيى زكريا خالص الشكر والتقدير لجهوده خلال الفترة التي قضاها رئيسا للشركة.



وكان الطيار محمد موسى يشغل منصب مساعد رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمصر للطيران قبل توليه المنصب الجديد.