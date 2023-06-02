بيروت - بولين فاضل



حرص الفنان مروان خوري على تجاهل الانتقادات التي وجهها الفنان سامو زين بشأن لحن أغنيته الجديدة «يسلملي اللي بغار» بسبب التشابه بينها وبين أغنية قديمة له.



وتجاهل مروان مقطع الفيديو الذي نشره سامو عبر «انستغرام» ويجمع الأغنيتين ببعض، ويظهر التشابه في اللحن بين أغنية خوري وأغنية «مش قادر»، لافتا إلى تشابه لحن الأغنيتين، وعلق سامو على المقطع: «أعتقد صديقي الفنان مروان خوري لم ينتبه إلى هذا الخطأ الكبير»، في إشارة منه إلى وجود تشابه وسرقة للحن.



وتفاعل الجمهور بشكل واسع مع المقطع، وانقسمت التعليقات، حسب مجلة «لها»، بين من رأى عدم وجود أي تشابه بين اللحنين، ومن اعتبر أن التشابه طبيعي وغير ملحوظ، وأن هناك اختلافا كبيرا لناحية التوزيع الموسيقي واللحن ولا يحق لسامو توجيه الاتهام بالسرقة لمروان.