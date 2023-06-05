أظهرت البيانات الصادرة عن الهيئة العامة للإحصاء، أن الواردات السلعية السعودية من دول مجلس التعاون الخليجي بلغت 6.67 مليار ريال خلال شهر مارس 2023، مرتفعة بنسبة 6% مقارنة بنفس الفترة من عام 2022، ومقارنة بشهر فبراير 2023، ارتفعت واردات السعودية من الدول الخليجية بنسبة 14% وبقيمة 802 مليون ريال.



وبلغت الصادرات الكويتية إلى المملكة خلال شهر مارس الماضي نحو 142.6مليون ريال مقارنة مع 341.8 مليون ريال عن مارس 2022.



واستحوذت الإمارات العربية المتحدة خلال الفترة على 58% من إجمالي الواردات السعودية وبقيمة 3.84 مليارات ريال، فيما بلغت صادرات البحرين إلى المملكة 1.6 مليار ريال خلال مارس 2023، وبلغت صادرات سلطنة عمان إلى السعودية ما قيمته 1.01 مليار ريال خلال مارس 2023، بينما بلغت صادرات قطر نحو 58.5 مليون ريال.