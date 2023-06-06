تعرض المهاجم الإنجليزي لنادي روما تامي أبراهام لإصابة قوية في الرباط الصليبي لركبته اليمنى أمس الأول ضد سبيتسيا في ختام الدوري.



وسيغيب أبراهام لفترة غير محددة عن الملاعب، بحسب ما كشف النادي الإيطالي دون إعطاء المزيد من التفاصيل عن خضوعه لجراحة، فيما تتحدث الصحف الإيطالية عن غياب لأشهر طويلة عن الملاعب.



وكتب أبراهام (25 عاما) الذي خرج في الدقيقة 82 من مباراة الأحد مع وصيف مسابقة الدوري الأوروبي (يوروبا ليغ)، في حسابه على موقع انستغرام: «شكرا على جميع رسائلكم. سأعود قريبا أقوى من قبل».



وسجل المهاجم الفارع الطول صاحب 11 مباراة دولية ثمانية أهداف وثلاث تمريرات حاسمة هذا الموسم في الدوري (سيري أ)، علما أنه وصل عام 2021 إلى روما من تشلسي الإنجليزي.



وضمن فريق روما بقيادة المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو الحلول في المركز السادس بالدوري، ما يعني تأهله إلى الدوري الأوروبي العام المقبل.