أعلن توتنهام تعيين الاسترالي أنج بوستيكوغلو (57 عاما) مدربا له بعقد لمدة 4 سنوات خلفا للايطالي أنتونيو كونتي الذي رحل في مارس الماضي. ويصل بوستيكوغلو الى لندن بعد قيادته سلتيك إلى الثلاثية المحلية في اسكتلندا (الدوري والكأس وكأس الرابطة) الموسم المنصرم.



وقال رئيس توتنهام دانيال ليفي في بيان: «يجلب أنج العقلية الإيجابية والأسلوب السريع والهجومي». وتابع: «لديه تاريخ حافل في تطوير اللاعبين وفهم لأهمية الارتباط مع الأكاديمية - كل ما هو مهم لنادينا».



وتنتظر بوستيكوغلو مهمة صعبة في شمال لندن بعد أن حل النادي في المركز الثامن وفشل في حجز بطاقة تؤهل إلى المسابقات الأوروبية. ومنذ رحيل المدرب كونتي بعد توتر العلاقة مع النادي، تولى مدربان بصورة موقتة الأشراق على الفريق هما الإيطالي كريستيان ستيليني قبل أن يقال بدوره ويتم تعيين راين مايسون. وبعد الإخفاق في التعاقد مع الألماني يوليان ناغلسمان أو الهولندي أرنه سلوت، توصل توتنهام الى اتفاق مع بوستيكوغلو الذي اشرف على تدريب منتخب بلاده وقادها الى لقب كأس آسيا في 2015 ويوكوهاما مارينوس الى لقب الدوري الياباني في 2019 وبريزبين رور الى بطولة أستراليا في 2011.