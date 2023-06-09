سامح عبدالحفيظأعلن رئيس مجلس الأمة الأسبق الفائز بعضوية مجلس الأمة 2023 أحمد السعدون ترشحه لمنصب رئيس المجلس، وجاء على لسانه في حسابه الرسمي على «تويتر»: «حملا للمسؤولية أعلن عن ترشحي لرئاسة مجلس الأمة».وفي الوقت نفسه، غرد النائب مرزوق الحبيني الفائز بعضوية المجلس عن الدائرة الخامسة ترشحه لمنصب نائب الرئيس.وقال في حسابه على «تويتر»: «بعد الاستخارة والاستشارة أعلن عن ترشحي لمنصب نائب رئيس مجلس الأمة».وكان النائب محمد المطير الفائز بعضوية المجلس عن الدائرة الثانية قد أعلن ترشحه لمنصب نائب رئيس مجلس الأمة، وقال في حسابه بـ «تويتر»: «بعد التوكل على الله أعلن ترشحي لمنصب نائب رئيس مجلس الأمة.. وعلى العهد باقون».ومن المنتظر ان يحسم النواب خلال الاجتماع المزمع عقده في ديوان النائب محمد هايف بعد غد الأحد عضوية اللجان البرلمانية ومناصبها من حيث الرئيس والمقرر بالاضافة الى الاتفاق على توزيع اللجان بين الكتل وخصوصا الميزانيات والمالية والتشريعية، وكذلك التعليمية.