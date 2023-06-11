أصدرت وزيرة الشؤون الاجتماعية وشؤون المرأة والطفولة مي البغلي قرارا بإشهار جمعية الحرف الكويتية القديمة.



ونص القرار على:



مادة 1: تشهر جمعية الحرف الكويتية القديمة لمدة غير محدودة، وينشر ملخص نظامها الأساسي في الجريدة الرسمية.



مادة 2: يُعمل بأحكام هذا القرار من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية، وعلى جهات الاختصاص العلم وتنفيذ ما ورد به.



وجاء في ملخص النظام الأساسي لجمعية الحرف الكويتية القديمة:



تم بوزارة الشؤون الاجتماعية تسجيل جمعية الحرف الكويتية القديمة ومقرها دولة الكويت لمدة غير محددة، حيث تهدف الجمعية إلى:



1 - نشر المعلومات الخاصة بالحرف القديمة في مجالات (الأقمشة - النجارة).



2 - تقديــــم المشــورة والإرشــــاد للحرفيـــين العاملـــين في مجـــالات (الخوص - المسابيــــح - صياغــــة الذهـــب).



3 - ترسيخ حب الحرف المختصة بمجالات (الأقمشة - النجارة - الخوص - المسابيح - صياغة الذهب) والعمل على تنظيمها.



4 - الدفاع عن حقوق ومطالب أعضاء الجمعية المشروعة.



5 - دراسة القوانين واللوائح المعمول بها لتنظيم عمل تلك المهن وإبداء المقترحات بشأنها.