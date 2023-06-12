أعلنت وكالة مكافحة الكوارث الوطنية في الفلبين، إجلاء أكثر من 12 ألف شخص بسبب ثوران بركان «مايون» الأكثر نشاطا في الفلبين.



وتوقع علماء حكوميون أن يستمر ثوران البركان لعدة أشهر. وقال المعهد الفلبيني لعلم البراكين والزلازل إن الأشخاص الذين تم إجلاؤهم ينحدرون من 22 قرية حول بركان مايون في إقليم «ألباي» شرق الفلبين، والذي يقذف حمما بركانية نارية منذ يوم الخميس الماضي.



وأضاف المعهد أن الثوران البطيء للحمم البركانية عند فوهة البركان قد يؤدي إلى «ثوران متفجر مع تدفقات للحمم البركانية عالية الكثافة وتدفقات طويلة من الحمم البركانية وتدفقات كثيفة من الصخور البركانية» أو تدفقات حارة من الرماد والحطام.



وأعلنت حكومة الإقليم حالة الكارثة، وعجلت بصرف أموال الإغاثة.



ويعد البركان، البالغ ارتفاعه 2462 مترا والمعروف بشكله المخروطي المثالي، موقع جذب سياحيا شهيرا للسياح ومتسلقي الجبال. وثار بركان مايون أكثر من 50 مرة خلال الـ 400 عام الماضية.



وكان آخر ثوران للبركان في عام 2018 مما فرض عمليات إجلاء لعشرات الآلاف من الأشخاص. ووقع الانفجار البركاني الأكثر تدميرا في عام 1814، مما أسفر عن مقتل 1200 شخص.