حقق طلبة جامعة الشرق الأوسط الأمريكية «AUM» المركز الثاني عالميا والأول في الشرق الأوسط في تحدي بابسون العالمي لعام 2023، بمشاريع ريادة الأعمال.



وشهد التحدي منافسة قوية بين أكثر من 2100 طالب وطالبة من 22 جامعة حول العالم اتاحت الفرصة لمجموعة من طلبة AUM المتميزين للعمل كفريق متعدد التخصصات، في الهندسة وإدارة الاعمال، تمكنوا من خلاله من إبراز مواهبهم العلمية وروحهم الريادية بالإضافة الى كفاءتهم في الابتكار والإبداع.



واثارت الحلول المبتكرة والمستدامة التي قدمها طلبة AUM، في مشروعهم الهادف لمساعدة المكفوفين عن طريق استخدام الذكاء الاصطناعي في النظارات والعكاز، اهتمام وإعجاب حكام المسابقة الذين اشادوا بكفاءة الطلبة والتزامهم بتحقيق تأثير إيجابي على المجتمع.



تحدي بابسون العالمي 2023



يعد تحدي بابسون العالمي مسابقه رفيعة المستوى تقام سنويا بين طلبة الجامعات الأعضاء في شبكة بابسون للتعاون الجامعي «Babson Collaborative» من جميع أنحاء العالم، وتجدر الإشارة إلى أن جامعة بابسون مقرها في بوسطن بالولايات المتحدة، وهى الجامعة الأولى في العالم بمجال ريادة الأعمال.



وانطلقت نهائيات تحدي بابسون العالمي في 25 مايو 2023، وجمع التحدي 2163 طالبا وطالبة من 22 جامعة من 17 دولة مشاركة من جميع أنحاء العالم.



وتحدي Babson عبارة عن مسابقة بين مشاريع مبتكرة لريادة الأعمال تساهم في تحقيق التنمية المستدامة، وهي مؤلفة من ثلاث مراحل: فخلال المرحلة الأولى، تعقد كل جامعة مشاركة مسابقة محلية، ليتم ترشيح المتأهلين فيها للمرحلة التالية، ومن ثم تتنافس الفرق المشاركة في مباريات التصنيفات للمرحلة النهائية ليتم اختيار أفضل عشر متأهلين، وأخيرا، يتم اختيار أفضل ثلاث مشاريع عالمية من قبل لجنة تحكيم دولية مؤلفة من خبراء وإخصائيين دوليين.



مرحلة Babson للتصفيات النصف نهائية



وشهدت المرحلة الثانية من التحدي في «بابسون» وهي المنافسات النصف نهائية بين أفضل 30 مشروعا مرشحا من الـ 22 جامعة المشاركة، وفي 19 أبريل 2023، اعلنت جامعة بابسون عن أفضل عشرة مشاريع، ومن ضمنهم فرق AUM الثلاثة المشاركة.



المرحلة النهائية



وأخيرا، أقيمت نهائيات تحدي بابسون العالمي في 25 مايو 2023، بحضور افتراضي واسع لجميع أعضاء الدول المشاركة حيث تم اختيار مشروع Glassee’s لطلبة AUM كثاني أفضل مشروع على مستوى العالم.



ويأتي هذا الإنجاز نتيجة الدعم المستمر والمتابعة التي تقدمها AUM للطلبة والمستوى الرفيع للمشاريع البحثية في كل المجالات سواء في ريادة الأعمال، الذكاء الاصطناعي، الروبوتات، الاستدامة وغيرها.



كما أن نجاح فريق AUM في هذا التحدي العالمي، يعزز الرسالة إلى شبابنا الكويتي، والعربي، بأن مواهبهم وقدراتهم وإمكاناتهم لا تقل بأي شكل من الأشكال مع زملائهم من دول أوروبا وأميركا وكل العالم، وهذه الرسالة التعليمية الأهم، والتي تحرص AUM على ترسيخها لدى طلبتها وعموم الشباب الكويتي، حيث تتمحور فلسفة الجامعة في أن الثقة بالنفس والتطلع إلى التنافس العالمي هي أسلوب العملية التعليمية.



Babson Collaborative



تجدر الاشارة إلى أن Babson Collaborative هي مبادرة من جامعة بابسون ذات عضوية مؤسسية تجمع بين37 جامعة وكلية وتهدف إلى تطوير مجال تعليم ريادة الأعمال من أجل تحسين المجتمعات في مختلف أنحاء العالم، وتكمن مهمتها في بناء القدرات لتمكين الأفراد وتطوير القادة ورواد الأعمال الذين سيساهمون مستقبلا في إيجاد حلول مبتكرة تمكنهم من خلق قيم اقتصادية واجتماعية مضافة حيثما وجدوا.



ومن أهم المزايا التي تقدمها عضوية هذه المنظمة إمكانية تبادل الممارسات والأبحاث الحديثة والمواد التعليمية بين مختلف الخبراء من جميع أنحاء العالم بهدف تطوير أساليب وتقنيات التدريس.



المرحلة الأولى: المسابقة المحلية في AUM واختيار المشاريع المؤهلة



نظمت جامعة الشرق الأوسط الأمريكية «AUM» أوائل هذا العام «تحدي الشركات الناشئة» 2023 AUM Startup Challenge«، الذي شارك فيه 31 فريقا، حيث عرض طلبة AUM مشاريعهم وقدموا شرحا تفصيليا عنها، وكيف يمكن أن تساهم في النهوض بواحد أو أكثر من أهداف التنمية المستدامة.



ونتج عن هذا التحدي تأهل ثلاث فرق رابحة من AUM انتقلت إلى المرحلة التالية وهي تحدي بابسون العالمي للطلبةStudent Challenge Global، والمشاريع التي قدمتها الفرق الثلاثة الفائزة في AUM والمتأهلة إلى المرحلة النهائية:



٭ في المركز الأول مشروع Glassee’s



ويضمن هذا المشروع مستقبلا أكثر إشراقا للمكفوفين عن طريق استخدام مستشعر لتحديد العناصر حول الشخص، بالإضافة إلى العصا الذكية للتنقل بكل أمان، وعمل على هذا المشروع كل من الطلبة ديم العتيبي، وفرح الفجي، وعلياء ابراهيم فهد العنزي، وعفاف المريفع ويعقوب المجادي.



٭ في المركز الثاني مشروع



Computerized Braille Typewriter



يهدف هذا المشروع لتطوير طابعات Braille الميكانيكية المتاحة حاليا بهدف خفض السعر وتوفير آلية كتابة سلسة.



عمل على المشروع كل من يوسف الرشيدي، وعلي الحاج، وموسى ابراهيم خنيفر الرشيدي وأحمد العازمي.



٭ في المركز الثالث مشروع La Yengat



هو كناية عن تطبيق سيقلل من إهدار الطعام ويحافظ على جودة الأطعمة المتاحة للأشخاص المحتاجين.



عمل على المشروع كل من شوق السمحان وسارة العماني.



ويأتي تنظيم AUM السنوي لتحدي الشركات الناشئة ومشاركتها في تحدي بابسون العالمي للطلبة كجزء من جهودها لتعريف الطلاب بشكل أكبر بأهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة ومجال العمل الريادي.

www.aum.edu.kw