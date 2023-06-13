أعلن مدير إدارة مركز نظم المعلومات في البلدية م.طارق المديني تدشين البلدية للنسخة الأولى التجريبية لتطبيق e-Baladia للجمهور على الهواتف المتنقلة والأجهزة الذكية على نظامي IOS - Android، مشيرا إلى أن «التطبيق يهدف إلى تشجيع المشاركة المجتمعية الفعالة في الإبلاغ عن المخالفات والشكاوى لتقوم أجهزة البلدية المختلفة للتعامل مع الشكوى واتخاذ الإجراءات اللازمة، مبينا أن الخطوة تأتي تماشيا مع انطلاق الحملة الوطنية لبلدية الكويت «ديرتنا تستاهل.. بيئة نظيفة.. حياة جميلة».



وأشار المديني إلى أن البلدية حرصت من خلال تطوير هذا التطبيق إلى سهولة تقديم الشكوى، حيث يمكن لمستخدم التطبيق رصد الشكوى والإبلاغ عنها بـ 3 خطوات بسيطة وهي: الدخول على التطبيق من خلال المصادقة مع تطبيق «هويتي»، اختيار نوع الشكوى، أخذ صورة للشكوى وإرسالها للبلدية، ليقوم التطبيق بصورة آلية بتحويل الشكوى للجهة المعنية، بعدها تقوم الفرق الميدانية المختصة بالتعامل مع الشكوى وعمل تقرير وإرفاق صورة للعمل المنجز.



وأوضح أن التطبيق يتيح للفرق الميدانية الوصول لموقع الشكوى بسرعة ودقة من خلال نظام GPS، كما يتيح التطبيق للمستخدم متابعة حالة الشكوى المقدمة وما تم عليها من إجراءات حتى الانتهاء وعمل اللازم، مؤكدا أنه سيتم الرد على الشكوى خلال 72 ساعة فقط، وسيكون التطبيق مزود بتقنية معرفة مصدر الشكوى من خلال «غوغل ماب»، كما سيكون هناك رابط مع تطبيق سهل لتيسير الإبلاغ عن الشكاوى التي يمكن استقبالها حصرا من الأشخاص البالغين سن الرشد قانونيا.



خطوات استخدام التطبيق



٭ الدخول على التطبيق من خلال المصادقة عبر «هويتي».



٭ اختيار نوع بلاغ الشكوى.



٭ تصوير المخالفة وإرسالها إلى البلدية عبر التطبيق.