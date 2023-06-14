أعلن الجيش الأردني أن قوات حرس الحدود أسقطت طائرة مسيرة قادمة من سورية محملة بالمخدرات، وحاولت اجتياز الحدود الأردنية.



ونقل بيان عن مصدر عسكري مسؤول في القيادة العامة للقوات المسلحة قوله إن «قوات حرس الحدود وبالتنسيق مع الأجهزة الأمنية العسكرية وإدارة مكافحة المخدرات، رصدت محاولة اجتياز طائرة مسيرة من دون طيار الحدود بطريقة غير مشروعة من الأراضي السورية إلى الأراضي الأردنية، وتم إسقاطها داخل الأراضي الأردنية».



وأضاف انه «بعد إسقاط الطائرة تبين أنها تحمل 500 غرام من مادة الكريستال (المخدرة)»، مشيرا إلى «تحويل المضبوطات إلى الجهات المختصة».



وأكد المصدر أن «القوات المسلحة الأردنية ماضية في التعامل بكل قوة وحزم، مع أي تهديد على الواجهات الحدودية، وأي مساع يراد بها تقويض وزعزعة أمن الوطن وترويع مواطنيه».



وأعلن الجيش الأردني في 25 فبراير الماضي إسقاط طائرة مسيرة قادمة من سورية وهي تحمل قنابل يدوية وبندقية.



وكانت تقارير أفادت عن «مقتل مرعي الرمثان وعائلته المؤلفة من زوجته وأطفاله الستة جراء استهداف طيران حربي أردني لمبنى يضم منزلهم في قرية الشعاب في ريف السويداء الشرقي» عند الحدود مع الأردن.



ويعد الرمثان وفق بعض المصادر، من «أبرز تجار المخدرات بينها الكبتاغون في المنطقة والمسؤول الأول عن تهريبها إلى الأردن».



ودفعت الزيادة الحادة في محاولات التهريب الأردن منذ العام الماضي الى تعديل قواعد الاشتباك للجيش على الحدود، مما منح الجيش سلطة استخدام القوة الساحقة.