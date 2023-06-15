عبدالكريم العبدالله



سلم رئيس الجمعية الخليجية لأطباء الأسرة ورئيس رابطة أطباء العائلة الكويتية د.محمد العازمي «وثيقة الكويت» لطب الأسرة لوزير الصحة د.أحمد العوضي تحت شعار «طبيب أسرة لكل أسرة»، والتي صدرت في ختام مؤتمر الكويت لطب العائلة.



وقال رئيس الجمعية الخليجية لطب الأسرة ورئيس رابطة أطباء العائلة الكويتية د.محمد العازمي إن الوزير العوضي وعد بمتابعة الوثيقة والعمل على تطبيق أهم التوصيات فيها، والتي من شأنها الارتقاء بمنظومة الرعاية الأولية.



وبين أن الوثيقة تضم 13 توصية ركزت على أولويات العمل في محاور طب الأسرة، مثل استدامة تطبيق مفاهيم الجودة وسلامة المرضى، وتحسين مراقبة الجودة والممارسات المبنية على البرهان في طب الأسرة، فضلا عن نشر ثقافة الإدارة الصحية الصحيحة والرعاية الصحية الشاملة والمتكاملة ذات الجودة والمأمونية من قبل أطباء الأسرة ووضع معايير قياس الأداء. وأشار إلى أن الوثيقة تضم أيضا تمكين أطباء الأسرة من القيام بدورهم الوظيفي واعتماد وتأهيل الأعداد الكافية من المتخصصين في طب الأسرة وبقية أعضاء الفريق الصحي كإستراتيجية ذات أولوية قصوى خلال السنوات الـ 10 المقبلة وفق برنامج زمني فعال. وشكر العازمي وزير الصحة د.أحمد العوضي على دعمه الدائم وتشجيعه لكل ما من شأنه الارتقاء بمنظومة الرعاية الصحية الأولية.