أسامة دياب



أكدت ممثلة المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين لدى البلاد نسرين الربيعان أن تقرير الاتجاهات العالمية 2022 والذي تصدره المفوضية سنويا بالتزامن مع يوم اللاجئ العالمي جاء بأرقام صادمة تعكس سرعة وتيرة النزوح بسبب الصراعات والنزاعات، موضحة انه حتى نهاية عام 2022، كان هناك نحو 108.5 ملايين شخص اضطروا للنزوح من أماكن إقامتهم الأصلية، من ضمنهم 35.5 مليون لاجئ اضطروا للجوء إلى بلدان أخرى، وتقريبا 62 مليون نازح اضطروا للنزوح من أماكنهم في الدولة إلى أماكن أخرى في الدولة نفسها، وهذا يعكس عمق الأزمات الجديدة فضلا عن الأزمات التي لم تحل».



وأضافت الربيعان: خلال الجلسة الإعلامية عن تقرير الاتجاهات العالمية 2022 والذي تصدره المفوضية سنويا بالتزامن مع يوم اللاجئ العالمي «عندما ننظر إلى الأشهر الـ 6 الأولى من العام 2023، والذي لم يغطيها التقرير، فسنرى أن العدد زاد من 108.5 ملايين إلى 110 ملايين، وذلك بسبب أزمة السودان.



وعن مدى تعاون الكويت في هذه الأزمة، قالت الربيعان: «إن الكويت شريك مهم وقوي منذ 32 عاما مع المفوضية، وتبقى بلد الإنسانية، ومازالت باقتدار تحافظ على هذا اللقب».



وتابعت: «الجميع رأى كيف أن الكويت كانت من أوائل وأكبر الداعمين للزلزال الذي ضرب أخيرا تركيا وسورية، فمازالت الكويت بشراكاتها من خلال القطاعين العام والخاص من اكبر الدول التي تعنى بأزمة اللاجئين والتخفيف من معاناتهم في العالم، ونحن نشكرها حكومة وشعبا وأفرادا وقطاعات خاصة ومؤسسات خيرية».



بدوره، كشف المسؤول الإعلامي لدول مجلس التعاون الخليجي في المفوضية خالد كبارة عن ان بلدانا ذات دخل منخفض ومتوسط تستضيف غالبية اللاجئين أي نحو 76% منهم.